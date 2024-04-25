Стильная замена белковой глазури: как сделать цветы из маршмелоу
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Этот декор поможет сделать вашу паску не только вкусной, но и стильной.
Украшение пасхальной выпечки – это не только приятный процесс, но и отличный способ провести время с детьми. Вместе с ними вы можете создать не только красивые, но и символические декоративные элементы, которые сделают вашу паску по-настоящему праздничной. Также, предлагаем приготовить глазурь для паски.
Нежные цветы с маршмеллоу:
Ингредиенты: разноцветные маршмеллоу, белковая глазурь, кондитерская посыпка, маникюрные ножницы.
Инструкция:
- Разрежьте маршмеллоу на 5 частей, формируя лепестки.
- Соедините лепестки, чтобы создать цветок.
- В центр цветка поместите фигурную кондитерскую посыпку.
- Закрепите цветы на свежеприготовленной глазури.
Очаровательные ивовые котики:
Ингредиенты: белые маршмеллоу, соломка, сахарная пудра.
Инструкция:
- Разрежьте маршмеллоу по диагонали, закруглите углы.
- Наклейте "котики" на соломку, создавая веточку ивы.
- Присыпьте веточку сахарной пудрой для эффекта пушистости.
- Украсьте кулич "ивовыми котиками".
Совет:
Не бойтесь экспериментировать! Используйте разные цвета и формы маршмеллоу, добавляйте другие декоративные элементы, чтобы создать уникальные и неповторимые украшения для вашей паски.
Помните, что главное – это не только красота, но и искренняя любовь, с которой вы готовите и украшаете паску для своих близких.
Мы рассказывали, как приготовить классическую белковую глазурь. Также мы писали, как приготовить постное тесто на Пасху.