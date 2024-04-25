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Стильная замена белковой глазури: как сделать цветы из маршмелоу

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Декор из машмелоу сделает паску невероятной (изображение создано с помощью ИИ)
Декор из машмелоу сделает паску невероятной (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот декор поможет сделать вашу паску не только вкусной, но и стильной.

Украшение пасхальной выпечки – это не только приятный процесс, но и отличный способ провести время с детьми. Вместе с ними вы можете создать не только красивые, но и символические декоративные элементы, которые сделают вашу паску по-настоящему праздничной. Также, предлагаем приготовить глазурь для паски.

Нежные цветы с маршмеллоу:

Ингредиенты: разноцветные маршмеллоу, белковая глазурь, кондитерская посыпка, маникюрные ножницы.

Инструкция:

  • Разрежьте маршмеллоу на 5 частей, формируя лепестки.
  • Соедините лепестки, чтобы создать цветок.
  • В центр цветка поместите фигурную кондитерскую посыпку.
  • Закрепите цветы на свежеприготовленной глазури.

Очаровательные ивовые котики:

Ингредиенты: белые маршмеллоу, соломка, сахарная пудра.

Инструкция:

  • Разрежьте маршмеллоу по диагонали, закруглите углы.
  • Наклейте "котики" на соломку, создавая веточку ивы.
  • Присыпьте веточку сахарной пудрой для эффекта пушистости.
  • Украсьте кулич "ивовыми котиками".

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Используйте разные цвета и формы маршмеллоу, добавляйте другие декоративные элементы, чтобы создать уникальные и неповторимые украшения для вашей паски.

Помните, что главное – это не только красота, но и искренняя любовь, с которой вы готовите и украшаете паску для своих близких.

Мы рассказывали, как приготовить классическую белковую глазурь. Также мы писали, как приготовить постное тесто на Пасху.

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