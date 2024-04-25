Стильная замена белковой глазури: как сделать цветы из маршмелоу

Этот декор поможет сделать вашу паску не только вкусной, но и стильной.

Украшение пасхальной выпечки – это не только приятный процесс, но и отличный способ провести время с детьми. Вместе с ними вы можете создать не только красивые, но и символические декоративные элементы, которые сделают вашу паску по-настоящему праздничной. Также, предлагаем приготовить глазурь для паски.

Нежные цветы с маршмеллоу:

Ингредиенты: разноцветные маршмеллоу, белковая глазурь, кондитерская посыпка, маникюрные ножницы.

Инструкция:

Разрежьте маршмеллоу на 5 частей, формируя лепестки.

Соедините лепестки, чтобы создать цветок.

В центр цветка поместите фигурную кондитерскую посыпку.

Закрепите цветы на свежеприготовленной глазури.

Очаровательные ивовые котики:

Ингредиенты: белые маршмеллоу, соломка, сахарная пудра.

Инструкция:

Разрежьте маршмеллоу по диагонали, закруглите углы.

Наклейте "котики" на соломку, создавая веточку ивы.

Присыпьте веточку сахарной пудрой для эффекта пушистости.

Украсьте кулич "ивовыми котиками".

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Используйте разные цвета и формы маршмеллоу, добавляйте другие декоративные элементы, чтобы создать уникальные и неповторимые украшения для вашей паски.

Помните, что главное – это не только красота, но и искренняя любовь, с которой вы готовите и украшаете паску для своих близких.

Мы рассказывали, как приготовить классическую белковую глазурь. Также мы писали, как приготовить постное тесто на Пасху.