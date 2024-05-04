Таропрогноз на 5 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

В прогнозе на этот день все карты выпали перевернутыми

В воскресенье, 5 мая 2024 года, некоторых могут ждать плохие новости и конфликты, в то время как другие наоборот смогут заняться чем-то интересным и решить свои проблемы.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Иерофант, перевернутая Двойка кубков, перевернутая Семерка жезлов

Перевернутый Иерофант

Сделайте шаг назад от старых привычек, — в этом положении карта говорит, что для Вас пришло время попробовать что-то новое. Можете сменить образ, решить какую-то ситуацию эксцентричным путем или решиться на авантюру, это пойдет на пользу.

Перевернутая Двойка кубков

В отношениях с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор.

Перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в скором времени Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака с деньгами в мае по картам Таро.