Всего одно растение избавит от всех слизней и сорняков на даче: удачный лайфхак

Избавиться от вредителей не так уж и сложно

Дачникам приходится постоянно вести борьбу с вредителями на участке. Весной молодые растения активно атакуют слизни. Несмотря на маленькие размеры эти вредители могут полностью уничтожить саженцы.

Еще одна головная боль для дачников — сорняки, которые растут на участке, как грибы после дождя.

Оказывается, избавиться сразу от двух насущных проблем поможет всего одно растение — ревень, пишет Shareinfo.

Как избавиться от слизняков с помощью ревеня

Для приготовления средства от слизней собрать листья ревеня, залить их водой, довести до кипения и держать на огне еще 20 – 30 минут. Затем нужно дождаться когда раствор остынет и процедить его. Полученный отвар необходимо перелить в емкость с распылителем, добавите немного жидкости для мытья посуды и закрыть бутылку.

Наносить отвар из ревеня необходимо на овощи и декоративные растения, которые хотите защитить от слизней.

Как уничтожить сорняки на участке с помощью ревеня

Ревень может быть эффективным средством борьбы с сорняками на дачном участке. Его крупные листья угнетают рост других растений, включая сорняки. Таким образом он может использоваться как естественный способ защиты от сорняков на даче. Кроме того, листья ревеня можно компостировать и использовать в качестве удобрения.

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