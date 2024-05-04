Экраном вниз или вверх: в каком положении телефон должен находиться во время зарядки

В таком положении легче предотвратить перегревание

При зарядке телефона, кроме правил, продлевающих жизнь батареи, также нужно учитывать расположение гаджета. Правильно его класть экраном вниз, а не вверх.

К такому выводу пришли специалисты, пишет iTech.ua. При таком положении значительно снижается нагрузка на устройство.

Дело в том, что задняя часть смартфона, где находится батарея, может сильно нагреваться во время зарядки. Но если задняя панель будет "смотреть" вверх, то проблем с теплоотдачей точно не возникнет.

В таком случае перегрева удастся избежать с большой вероятностью. Следовательно, запомните, что смартфон во время зарядки желательно всегда класть на стол экраном вниз.

Также есть и другие плюсы от такого положения телефона:

защита камеры – сейчас для защиты экрана можно купить много аксессуаров, а для защиты камеры их мало. Во-первых, это необходимо для того, чтобы предотвратить царапины камеры. В действительности во многих моделях камера немного выступает из корпуса. Если держать телефон экраном вверх, со временем стекло камеры может поцарапаться, что повлияет на качество видео и фотографий.

защита от влаги больше – задняя сторона смартфона герметична и надежнее защищена от влаги. Поэтому когда телефон будет лежать экраном вниз и на него случайно прольется какая-нибудь жидкость, то вероятность возникновения повреждений будет гораздо ниже.

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