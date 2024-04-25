Стильна заміна білковій глазурі: як зробити квіти з маршмелоу

Цей декор допоможе зробити вашу паску не лише смачною, але й стильною.

Прикрашання великодньої випічки — це не лише приємний процес, але й чудовий спосіб провести час з дітьми. Разом з ними ви можете створити не лише красиві, але й символічні декоративні елементи, які зроблять вашу паску по-справжньому святковою. Також, пропонуємо приготувати глазур для паски.

Ніжні квіти з маршмеллоу:

Інгредієнти: різнокольорові маршмеллоу, білкова глазур, кондитерська посипка, манікюрні ножиці.

Інструкція:

Розріжте маршмеллоу на 5 частин, формуючи пелюстки.

З'єднайте пелюстки, щоб створити квітку.

В центр квітки помістіть фігурну кондитерську посипку.

Закріпіть квіти на свіжоприготовленій глазурі.

Чарівні вербові котики:

Інгредієнти: білі маршмеллоу, соломка, цукрова пудра.

Інструкція:

Розріжте маршмеллоу по діагоналі, заокругліть кути.

Наклейте "котики" на соломку, створюючи гілочку верби.

Присипте гілочку цукровою пудрою для ефекту пухнастості.

Прикрасьте паску "вербовими котиками".

Порада:

Не бійтеся експериментувати! Використовуйте різні кольори та форми маршмеллоу, додавайте інші декоративні елементи, щоб створити унікальні та неповторні прикраси для вашої паски.

Пам'ятайте, що головне — це не лише краса, але й щира любов, з якою ви готуєте та прикрашаєте паску для своїх близьких.

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