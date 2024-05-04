Ковер будет идеально чистый: быстрые способы удаления сложных пятен

Услуги химчистки больше не потребуются

Ковер добавляет комнате уюта и тепла под ногами. Но даже соблюдая осторожность можно умудриться оставить на нем вмятины или поставить на нем пятно. Жидкость и грязь достаточно быстро проникают в волокна и если вовремя не удалить их, со временем сделать это будет намного сложнее.

Независимо от вида пятна, процесс его удаления будет примерно одинаков. А вернуть чистоту помогут подручные средства.

Как удалить пятна с ковра

Всегда сначала проверяйте любой чистящий раствор на незаметном участке, чтобы проверить стойкость цвета. Промокните, но не трите пятно. Повторяйте обработку по мере необходимости, пока пятно не исчезнет полностью.

Главное — действовать быстро, использовать чистящий раствор, подходящий к типу пятна, а также проявлять терпение и настойчивость. При правильном подходе вы сможете эффективно удалить большинство пятен с ковра.

Для удаления водорастворимых пятен (например, от сока, кофе, чая) смешайте раствор из 1/4 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды, 1 столовой ложки белого уксуса и 1 стакана теплой воды. Нанесите раствор на пятно и промокните. Повторяйте пока пятно не исчезнет. Промойте чистой водой и промокните насухо.

Для жирных пятен (например, сливочного масла, масла, шоколада) посыпьте пятно пищевой содой, оставьте на 6 часов, затем пропылесосьте. После этого рекомендуется промокнуть участок тканью, смоченной медицинским спиртом.

Пятна от вина, сока или других цветных напитков сначала промойте газированной водой. Если это не помогло, используйте раствор мыла, уксуса и воды.

Для удаления крови, чернил и других стойких пятен попробуйте использовать перекись водорода. Оставьте средство подействовать на несколько минут и только потом промокните.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без использования химии отмыть пол до блеска. Поможет в этом одна специя.