Этот копеечный порошок точно сделает носки белоснежными: чем их постирать

Дешевые и эффективные способы отбелить носки

Белые носки недолго остаются чистыми. Даже малейшие загрязнения на них моментально заметны, а удалить их сложно. Поэтому многие задаются вопросом, как стирать белые носки, чтобы они действительно были чистыми и не серели.

Ранее мы рассказывали, как отбелить тюль с помощью яичной скорлупы. Теперь расскажем, как сделать носки снова белоснежными.

Как отбелить носки

Один из способов постирать белые носки — замочить их в пятновыводителе примерно на 1 час, а затем постирать в стиральной машине. Но вместо пятновыводителя можно также замочить носки в воде с лимонной кислотой. Благодаря этому недорогому средству одежда станет белой.

Есть еще один эффективный и экологичный способ отбелить носки. В случае сильного загрязнения, когда обычный порошок не помогает, стоит использовать пищевую соду.

Смешайте упаковку соды с теплой водой и замочите носки. Примерно через 1 час слейте воду, положите белье в стиральную машину и постирайте как обычно. Пищевая сода прекрасно удаляет все загрязнения с одежды и отбеливает ее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда берется затхлый запах одежды после стирки. Избежать его можно, если соблюдать простые правила.