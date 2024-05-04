С Пасхой 2024: подборка искренних картинок-поздравлений с праздником

Поздравьте близких искренними словами в картинках

5 мая 2024 года православные христиане и греко-католики будут отмечать большой праздник – Пасху. Оно сопровождается определенными традициями и обычаями. Одна из них – поздравлять своих родных, друзей и знакомых со светлым днем.

История Пасхи имеет библейское происхождение. Иисус Христос знал, что Иуда — один из его учеников, предаст его за 30 серебряников. Христос прошел ужасные тотуры и мучения на кресте. Ученики похоронили его в пещере у Голгофы и подперли ее гигантским камнем.

Воскресение Господне наступило через три дня после распятия на кресте. Иисус Христос пожертвовал собой ради того, чтобы спасти людей от греха. Да, верующие получили надежду на вечное спасение. Поэтому Пасха символизирует победу жизни над смертью и добра над злом.

Главным символом Пасхи является паска и раскрашенные яйца. Пасха означает Царство Небесное, вечную жизнь. А вот яйца – новая жизнь и возрождение.

В этот великий день хорошей идеей будет приветствовать всех родных и близких. Поэтому "Телеграф" собрал подборку теплых и красивых поздравлений в картинках с Пасхой 2024 года, чтобы вы могли отправить желанному человеку. Сделайте приятное окружающим знаком внимания.

Ранее "Телеграф" писал, как покрасить яйца натуральными красителями. Это гораздо экологичнее и безопаснее, поэтому попробуйте.