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Евреи знают толк в бюджетных закусках: хитрый рецепт за копейки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикантная намазка из обычной сельди
Пикантная намазка из обычной сельди. Фото vazhnoznat.com

Этой намазкой можно и перекусить, и гостей встретить

Еврейская кухня — это отдельный вид удовольствия. Чего стоит только плов по-еврейски с куриным филе или картофельная запеканка.

Вместе с "Важно знать" сегодня расскажем еще об одном очень популярном блюде еврейской кухни — форшмаке. Этот рецепт покажет вам, что доступная закуска может быть настолько вкусной, что пальчики оближете от удовольствия. Готовится он буквально за считанные минуты, поэтому рецепт выручит вас в случае, если гости на пороге или вы неожиданно проголодались.

Как приготовить форшмак

Ингредиенты:

  • 250 г селедки;
  • 30 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. уксуса 9%;
  • 0,5 ч. л. сахара;
  • 2 куриных яйца;
  • 1 луковица.

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую и даем остыть. Чистим их от скорлупы и отправляем в чашу блендера.
  2. Чистим селедку, убираем все кости. Филе нарезаем кусочкам и также отправляем в чашу блендера.
  3. Моем, чистим и мелко нарезаем лук, отправляем его в чашу блендера.
  4. Туда же добавляем оливковое масло, подсолнечное масло, уксус и сахар.
  5. Измельчаем подготовленные ингредиенты до однородной массы и отправляем на 5 минут в холодильник.

Подаем форшмак с домашним хлебом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Закуска #Готовим дома