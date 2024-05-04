Евреи знают толк в бюджетных закусках: хитрый рецепт за копейки

Этой намазкой можно и перекусить, и гостей встретить

Еврейская кухня — это отдельный вид удовольствия. Чего стоит только плов по-еврейски с куриным филе или картофельная запеканка.

Вместе с "Важно знать" сегодня расскажем еще об одном очень популярном блюде еврейской кухни — форшмаке. Этот рецепт покажет вам, что доступная закуска может быть настолько вкусной, что пальчики оближете от удовольствия. Готовится он буквально за считанные минуты, поэтому рецепт выручит вас в случае, если гости на пороге или вы неожиданно проголодались.

Как приготовить форшмак

Ингредиенты:

250 г селедки;

30 г сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. уксуса 9%;

0,5 ч. л. сахара;

2 куриных яйца;

1 луковица.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую и даем остыть. Чистим их от скорлупы и отправляем в чашу блендера. Чистим селедку, убираем все кости. Филе нарезаем кусочкам и также отправляем в чашу блендера. Моем, чистим и мелко нарезаем лук, отправляем его в чашу блендера. Туда же добавляем оливковое масло, подсолнечное масло, уксус и сахар. Измельчаем подготовленные ингредиенты до однородной массы и отправляем на 5 минут в холодильник.

Подаем форшмак с домашним хлебом. Приятного аппетита!