Евреи знают толк в бюджетных закусках: хитрый рецепт за копейки
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Этой намазкой можно и перекусить, и гостей встретить
Еврейская кухня — это отдельный вид удовольствия. Чего стоит только плов по-еврейски с куриным филе или картофельная запеканка.
Вместе с "Важно знать" сегодня расскажем еще об одном очень популярном блюде еврейской кухни — форшмаке. Этот рецепт покажет вам, что доступная закуска может быть настолько вкусной, что пальчики оближете от удовольствия. Готовится он буквально за считанные минуты, поэтому рецепт выручит вас в случае, если гости на пороге или вы неожиданно проголодались.
Как приготовить форшмак
Ингредиенты:
- 250 г селедки;
- 30 г сливочного масла;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. уксуса 9%;
- 0,5 ч. л. сахара;
- 2 куриных яйца;
- 1 луковица.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую и даем остыть. Чистим их от скорлупы и отправляем в чашу блендера.
- Чистим селедку, убираем все кости. Филе нарезаем кусочкам и также отправляем в чашу блендера.
- Моем, чистим и мелко нарезаем лук, отправляем его в чашу блендера.
- Туда же добавляем оливковое масло, подсолнечное масло, уксус и сахар.
- Измельчаем подготовленные ингредиенты до однородной массы и отправляем на 5 минут в холодильник.
Подаем форшмак с домашним хлебом. Приятного аппетита!