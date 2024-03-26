Сэкономить заряд батареи в iPhone можно с отключением этих функций

Гаджет будет оставаться заряженным намного дольше

Обеспечение длительного автономного времени работы телефона является одним из важнейших требований для пользователей смартфонов. Могут столкнуться с проблемой быстрой разрядки владельцы iPhone, однако это можно легко исправить.

Чтобы продлить время работы гаджета, можно воспользоваться тремя простыми советами для экономии заряда iPhone, на которую негативно влияют "вампирские" настройки. Их раскрыли эксперты в материале the sun.

Обновление ПО и приложений

Apple регулярно выпускает обновления, которые улучшают работу батареи устройства. Для обновления ПО, перейдите в раздел "Настройки" > "Основные" > "Обновление программного обеспечения". Также важно обновить все приложения, чтобы избежать лишней нагрузки на операционную систему, и отключить активацию тех, которыми не пользуетесь долгое время.

Настройка 5G

Для оптимизации использования сети 5G, стоит изменить настройки. Перейдите в "Настройки" > "Сотовые данные" > "Параметры мобильных данных" > "Голос и данные" и отключите автоматический режим 5G. Эта функция может негативно сказаться на продолжительности работы устройства.

Отключение вибрации

Перейдите в "Настройки" > "Звук и тактильные ощущения" > "Тактильные ощущения" и выключите данную функцию. Это позволит увеличить время автономной работы гаджета, так как тактильная обратная связь потребляет дополнительный заряд, используемый для вибрации при взаимодействии с устройством.

Владельцы iPhone часто сталкиваются с ситуацией, когда их телефон разряжается очень быстро. Ранее мы писали, почему телефона быстро "садится" и как решить проблему.