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"Жареная курочка" затмит все остальные блюда на пасхальном столе: этот рецепт спросят все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясной салат “”Жареная курочка”
Мясной салат “”Жареная курочка”. Фото prostoway

Готовится быстро, получается вкусно

Пасхальный стол — это не только различные пасочки, крашанки и ароматная буженина. Опытные кулинары также готовят разнообразные салаты к празднику.

Вместе с "Господинькою" предлагаем приготовить к празднику сытный мясной салат "Жареная курочка". В его составе простые ингредиенты, однако благодаря маринованному луку блюдо получится пикантным. Это блюдо понравится близким и друзьям настолько, что они точно попросят добавки.

Как приготовить мясной салат "Жареная курочка"

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 400 — 500 г;
  • соль -1/2 ч. л.;
  • огурец -1 — 2 шт. (250 г);
  • лук -1 шт.;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • майонез или сметана – по вкусу.

Маринад для лука:

  • соль -1/2 ч. л.;
  • сахар -1 ч. л.;
  • яблочный или столовый уксус — 2 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку режем кубиками или соломкой и обжариваем ее на разогретой сковороде с растительным маслом. Солим, перчим и жарим до золотистости. Даем мясу остыть и нарезаем соломкой.
  2. Для маринада нарезаем кубиками лук и немного мнем его. Отправляем в миску, добавляем соль, сахар, воду, яблочный или столовый уксус и оставляем промариноваться в течение 10-15 минут, после воду сливаем.
  3. В отдельную миску разбиваем яйца, солим их и взбиваем венчиком. На разогретой сковороде с растительным маслом из полученной массы жарим 4 яичных блина и нарезаем их соломкой.
  4. Такой же соломкой нарезаем огурец.
  5. Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, заправляем сметаной или майонезом и тщательно перемешиваем.

Подавать такой салат можно с любимым гарниром. И близкие, и гости вас точно поблагодарят.

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