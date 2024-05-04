"Жареная курочка" затмит все остальные блюда на пасхальном столе: этот рецепт спросят все
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Готовится быстро, получается вкусно
Пасхальный стол — это не только различные пасочки, крашанки и ароматная буженина. Опытные кулинары также готовят разнообразные салаты к празднику.
Вместе с "Господинькою" предлагаем приготовить к празднику сытный мясной салат "Жареная курочка". В его составе простые ингредиенты, однако благодаря маринованному луку блюдо получится пикантным. Это блюдо понравится близким и друзьям настолько, что они точно попросят добавки.
Как приготовить мясной салат "Жареная курочка"
Ингредиенты:
- куриная грудка — 400 — 500 г;
- соль -1/2 ч. л.;
- огурец -1 — 2 шт. (250 г);
- лук -1 шт.;
- куриные яйца — 4 шт.;
- майонез или сметана – по вкусу.
Маринад для лука:
- соль -1/2 ч. л.;
- сахар -1 ч. л.;
- яблочный или столовый уксус — 2 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Куриную грудку режем кубиками или соломкой и обжариваем ее на разогретой сковороде с растительным маслом. Солим, перчим и жарим до золотистости. Даем мясу остыть и нарезаем соломкой.
- Для маринада нарезаем кубиками лук и немного мнем его. Отправляем в миску, добавляем соль, сахар, воду, яблочный или столовый уксус и оставляем промариноваться в течение 10-15 минут, после воду сливаем.
- В отдельную миску разбиваем яйца, солим их и взбиваем венчиком. На разогретой сковороде с растительным маслом из полученной массы жарим 4 яичных блина и нарезаем их соломкой.
- Такой же соломкой нарезаем огурец.
- Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, заправляем сметаной или майонезом и тщательно перемешиваем.
Подавать такой салат можно с любимым гарниром. И близкие, и гости вас точно поблагодарят.