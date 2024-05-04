"Жареная курочка" затмит все остальные блюда на пасхальном столе: этот рецепт спросят все

Готовится быстро, получается вкусно

Пасхальный стол — это не только различные пасочки, крашанки и ароматная буженина. Опытные кулинары также готовят разнообразные салаты к празднику.

Вместе с "Господинькою" предлагаем приготовить к празднику сытный мясной салат "Жареная курочка". В его составе простые ингредиенты, однако благодаря маринованному луку блюдо получится пикантным. Это блюдо понравится близким и друзьям настолько, что они точно попросят добавки.

Как приготовить мясной салат "Жареная курочка"

Ингредиенты:

куриная грудка — 400 — 500 г;

соль -1/2 ч. л.;

огурец -1 — 2 шт. (250 г);

лук -1 шт.;

куриные яйца — 4 шт.;

майонез или сметана – по вкусу.

Маринад для лука:

соль -1/2 ч. л.;

сахар -1 ч. л.;

яблочный или столовый уксус — 2 ст. л.;

вода — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Куриную грудку режем кубиками или соломкой и обжариваем ее на разогретой сковороде с растительным маслом. Солим, перчим и жарим до золотистости. Даем мясу остыть и нарезаем соломкой. Для маринада нарезаем кубиками лук и немного мнем его. Отправляем в миску, добавляем соль, сахар, воду, яблочный или столовый уксус и оставляем промариноваться в течение 10-15 минут, после воду сливаем. В отдельную миску разбиваем яйца, солим их и взбиваем венчиком. На разогретой сковороде с растительным маслом из полученной массы жарим 4 яичных блина и нарезаем их соломкой. Такой же соломкой нарезаем огурец. Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, заправляем сметаной или майонезом и тщательно перемешиваем.

Подавать такой салат можно с любимым гарниром. И близкие, и гости вас точно поблагодарят.