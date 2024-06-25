Впорається навіть новачок: рецепт вишневого джему

Вишневий джем стане чудовим варіантом заготовки на зиму.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, а серед них – соковиті та ароматні вишні. З них можна приготувати не лише смачні компоти та киселі, а й чудовий джем, який стане справжнім скарбом у холодну пору року.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального вишневого джему, який збереже всю насичену кислинку ягід, приємний аромат та чудовий колір.

Інгредієнти:

1 кг вишень

700 г цукру

200 мл води

Щіпка лимонної кислоти (за бажанням)

1/4 ч. л. харчової соди (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Підготуємо вишні. Переберіть вишні, видаліть плодоніжки та пошкоджені ягоди. Ретельно промийте ягоди під проточною водою. Варимо сироп. У каструлю з товстим дном налийте воду, додайте цукор і доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зніміть з вогню та дайте сиропу трохи охолонути. Варимо джем. Додайте вишні в сироп. Додайте лимонну кислоту, якщо хочете отримати більш кислий смак. Поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну, що утворюється на поверхні. Додаємо харчову соду. Додайте до джему харчову соду і добре перемішайте. Це допоможе зберегти колір ягід і зробити джем більш густим. Варимо в 3 прийоми. Варіть джем протягом 5 хвилин, потім зніміть з вогню і залиште на 4-5 годин. Повторіть процес ще 2 рази. Перевіряємо готовність. Перевірте готовність джему, капнувши трохи на холодну тарілку. Якщо крапля не розтікається, значить джем готовий. Розливаємо джем. Готовий джем зніміть з вогню і розлийте в стерилізовані банки. Щільно закрутіть кришки. Зберігаємо джем. Переверніть банки догори дном і залиште в такому положенні до повного охолодження. Зберігайте джем в прохолодному темному місці.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.