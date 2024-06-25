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Впорається навіть новачок: рецепт вишневого джему

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей джем виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей джем виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Вишневий джем стане чудовим варіантом заготовки на зиму.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, а серед них – соковиті та ароматні вишні. З них можна приготувати не лише смачні компоти та киселі, а й чудовий джем, який стане справжнім скарбом у холодну пору року.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального вишневого джему, який збереже всю насичену кислинку ягід, приємний аромат та чудовий колір.

Інгредієнти:

  • 1 кг вишень
  • 700 г цукру
  • 200 мл води
  • Щіпка лимонної кислоти (за бажанням)
  • 1/4 ч. л. харчової соди (за бажанням)

Покрокова інструкція:

  1. Підготуємо вишні. Переберіть вишні, видаліть плодоніжки та пошкоджені ягоди. Ретельно промийте ягоди під проточною водою.
  2. Варимо сироп. У каструлю з товстим дном налийте воду, додайте цукор і доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зніміть з вогню та дайте сиропу трохи охолонути.
  3. Варимо джем. Додайте вишні в сироп. Додайте лимонну кислоту, якщо хочете отримати більш кислий смак. Поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну, що утворюється на поверхні.
  4. Додаємо харчову соду. Додайте до джему харчову соду і добре перемішайте. Це допоможе зберегти колір ягід і зробити джем більш густим.
  5. Варимо в 3 прийоми. Варіть джем протягом 5 хвилин, потім зніміть з вогню і залиште на 4-5 годин. Повторіть процес ще 2 рази.
  6. Перевіряємо готовність. Перевірте готовність джему, капнувши трохи на холодну тарілку. Якщо крапля не розтікається, значить джем готовий.
  7. Розливаємо джем. Готовий джем зніміть з вогню і розлийте в стерилізовані банки. Щільно закрутіть кришки.
  8. Зберігаємо джем. Переверніть банки догори дном і залиште в такому положенні до повного охолодження. Зберігайте джем в прохолодному темному місці.

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#Рецепт #Варення #їжа-Телеграф