Чим підгодувати огірки, щоб швидко пішли в ріст: в нагоді стане популярна і доступна спеція
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Якщо ви хочете виростити великі огірки, варто знати, як правильно їх підживлювати.
Огірки – це не лише смачний та корисний овоч, але й справжня гордість будь-якого городника. Хто з нас не мріє про те, щоб виростити огірки неймовірних розмірів, які б дивували сусідів та ставали героями веселих фото?
Звичайно, досягти вражаючих результатів не так просто, як здається. Але не варто впадати у відчай! Сьогодні ми поділимося з вами секретами досвідчених городників, які допоможуть вам виростити великі огірки на вашій грядці.
1. Правильний вибір сорту:
Перший крок до успіху – це вибір відповідного сорту огірків. Не всі сорти однаково схильні до розростання. Для вирощування огірків-гігантів рекомендується віддавати перевагу таким сортам, як "Ізумрудний потік", "Берліоз F1", "Герман F1", "Нежинський", "Кузьмінський".
2. Підготовка ґрунту:
Огірки люблять пухкий, родючий ґрунт з нейтральною кислотністю. Перед посівом ґрунт рекомендується добре перекопати, додати органічні добрива (компост, перегній) та мінеральні комплекси.
3. Правильний полив:
Огірки – це вологолюбні рослини. Їх потрібно поливати регулярно, теплою водою, вранці або ввечері. Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослини, адже це може призвести до загнивання коренів.
4. Підживлення:
Для стимуляції росту огірків рекомендується використовувати комплексні мінеральні добрива протягом вегетаційного періоду. Також корисно буде провести кілька позакореневих підживлень розчином борної кислоти та йоду.
5. Формування куща:
Правильне формування куща огірка – це запорука отримання якісних та великих плодів. Зазвичай огірки вирощують на шпалері, прищипуючи бічні пагони до 3-4 листків. Це дозволяє рослині направляти свої сили на ріст основного стебла та плодоношення.
6. Захист від шкідників та хвороб:
Огірки, як і будь-які інші рослини, схильні до атак шкідників та хвороб. Для профілактики рекомендується регулярно оглядати рослини, видаляти уражене листя та плоди, а також обробляти їх біологічними або хімічними препаратами.
7. Терпіння та турбота:
Вирощування огірків-гігантів – це не спринт, а марафон. Не чекайте на швидкі результати. Звертайте увагу на стан рослин, доглядайте за ними з любов'ю, і ваша праця буде винагороджена багатим врожаєм чудових огірків!
Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.