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Швидка вечеря без зайвої мороки: рецепт запечених курячих ніжок

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця курка виходить дуже ароматна та смачна (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця курка виходить дуже ароматна та смачна (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви шукаєте простий рецепт швидкої вечері — пропонуємо приготувати запечені курячі ніжки.

Запечені курячі ніжки – це класична страва, яка завжди вдається. Її просто готувати, вона не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат завжди радує апетитним виглядом та чудовим смаком. Також, пропонуємо рецепт курки теріяки з броколі у духовці.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування хрусткої та ароматної курки в духовці, яка стане окрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

  • 8 курячих ніжок
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. часникового порошку
  • 1/2 ч. л. орегано
  • 1/4 ч. л. кайєнського перцю (за бажанням)

Приготування:

  1. Курячі ніжки добре вимити та обсушити паперовими рушниками.
  2. У мисці змішати рослинну олію, сіль, перець, паприку, часниковий порошок, орегано та кайєнський перець (за бажанням).
  3. Ретельно обмазати курячі ніжки цією сумішшю, щоб вона покрила їх з усіх боків.
  4. Викласти ніжки на деко, застелене пергаментним папером.
  5. Запікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-45 хвилин, або до золотистого кольору та хрусткої скоринки.
  6. За 10 хвилин до закінчення приготування можна полити ніжки соком, який виділився під час запікання, щоб вони стали ще більш рум'яними та соковитими.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".

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#Рецепт #Курка #їжа-Телеграф