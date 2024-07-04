Швидка вечеря без зайвої мороки: рецепт запечених курячих ніжок
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Якщо ви шукаєте простий рецепт швидкої вечері — пропонуємо приготувати запечені курячі ніжки.
Запечені курячі ніжки – це класична страва, яка завжди вдається. Її просто готувати, вона не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат завжди радує апетитним виглядом та чудовим смаком. Також, пропонуємо рецепт курки теріяки з броколі у духовці.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування хрусткої та ароматної курки в духовці, яка стане окрасою будь-якого столу.
Інгредієнти:
- 8 курячих ніжок
- 2 ст. л. рослинної олії
- 1 ст. л. солі
- 1 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. часникового порошку
- 1/2 ч. л. орегано
- 1/4 ч. л. кайєнського перцю (за бажанням)
Приготування:
- Курячі ніжки добре вимити та обсушити паперовими рушниками.
- У мисці змішати рослинну олію, сіль, перець, паприку, часниковий порошок, орегано та кайєнський перець (за бажанням).
- Ретельно обмазати курячі ніжки цією сумішшю, щоб вона покрила їх з усіх боків.
- Викласти ніжки на деко, застелене пергаментним папером.
- Запікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-45 хвилин, або до золотистого кольору та хрусткої скоринки.
- За 10 хвилин до закінчення приготування можна полити ніжки соком, який виділився під час запікання, щоб вони стали ще більш рум'яними та соковитими.
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