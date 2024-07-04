Швидка вечеря без зайвої мороки: рецепт запечених курячих ніжок

Якщо ви шукаєте простий рецепт швидкої вечері — пропонуємо приготувати запечені курячі ніжки.

Запечені курячі ніжки – це класична страва, яка завжди вдається. Її просто готувати, вона не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат завжди радує апетитним виглядом та чудовим смаком. Також, пропонуємо рецепт курки теріяки з броколі у духовці.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування хрусткої та ароматної курки в духовці, яка стане окрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

8 курячих ніжок

2 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. солі

1 ч. л. чорного меленого перцю

1 ч. л. паприки

1 ч. л. часникового порошку

1/2 ч. л. орегано

1/4 ч. л. кайєнського перцю (за бажанням)

Приготування:

Курячі ніжки добре вимити та обсушити паперовими рушниками. У мисці змішати рослинну олію, сіль, перець, паприку, часниковий порошок, орегано та кайєнський перець (за бажанням). Ретельно обмазати курячі ніжки цією сумішшю, щоб вона покрила їх з усіх боків. Викласти ніжки на деко, застелене пергаментним папером. Запікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-45 хвилин, або до золотистого кольору та хрусткої скоринки. За 10 хвилин до закінчення приготування можна полити ніжки соком, який виділився під час запікання, щоб вони стали ще більш рум'яними та соковитими.

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