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Просто змішайте і залиште під кришкою: рецепт тушкованої молодої капусти з лимоном та часником

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця капуста стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця капуста стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї страви займе у вас лічені хвилини.

Сезон молодої капусти – це чудовий час, щоб порадувати себе та близьких смачною та корисною стравою. Тушкована капуста з часником та лимоном – це класика української кухні, яка ніколи не виходить з моди. Також, пропонуємо рецепт ніжних пісних котлет.

Ця страва проста у приготуванні, але неймовірно смачна та ароматна. Вона стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру, а також може бути самостійною стравою.

Інгредієнти:

  • 1 кг молодої капусти
  • 2 цибулини
  • 2 моркви
  • 3 зубчики часнику
  • 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Капусту нарізати тонкими смужками.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на терці.
  3. Часник подрібнити.
  4. Зелень дрібно нарізати.
  5. У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
  6. Додати моркву та тушкувати ще 5 хвилин.
  7. Додати капусту, посолити, поперчити та тушкувати на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, доки капуста не стане м'якою.
  8. Додати часник, лимонний сік та тушкувати ще 5 хвилин.
  9. Зняти з вогню, додати зелень і перемішати.

Подаємо пісні котлети з легким салатом із пекінської капусти. Також, радимо вам рецепт пісних оладок.

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