Просто змішайте і залиште під кришкою: рецепт тушкованої молодої капусти з лимоном та часником
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготування цієї страви займе у вас лічені хвилини.
Сезон молодої капусти – це чудовий час, щоб порадувати себе та близьких смачною та корисною стравою. Тушкована капуста з часником та лимоном – це класика української кухні, яка ніколи не виходить з моди. Також, пропонуємо рецепт ніжних пісних котлет.
Ця страва проста у приготуванні, але неймовірно смачна та ароматна. Вона стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру, а також може бути самостійною стравою.
Інгредієнти:
- 1 кг молодої капусти
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 3 зубчики часнику
- 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
- 1 ст. л. лимонного соку
- 2 ст. л. рослинної олії
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Капусту нарізати тонкими смужками.
- Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на терці.
- Часник подрібнити.
- Зелень дрібно нарізати.
- У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати моркву та тушкувати ще 5 хвилин.
- Додати капусту, посолити, поперчити та тушкувати на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, доки капуста не стане м'якою.
- Додати часник, лимонний сік та тушкувати ще 5 хвилин.
- Зняти з вогню, додати зелень і перемішати.
Подаємо пісні котлети з легким салатом із пекінської капусти. Також, радимо вам рецепт пісних оладок.