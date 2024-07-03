Приготування цієї страви займе у вас лічені хвилини.

Сезон молодої капусти – це чудовий час, щоб порадувати себе та близьких смачною та корисною стравою. Тушкована капуста з часником та лимоном – це класика української кухні, яка ніколи не виходить з моди. Також, пропонуємо рецепт ніжних пісних котлет.

Ця страва проста у приготуванні, але неймовірно смачна та ароматна. Вона стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру, а також може бути самостійною стравою.

Інгредієнти:

1 кг молодої капусти

2 цибулини

2 моркви

3 зубчики часнику

1 пучок зелені (петрушка, кріп)

1 ст. л. лимонного соку

2 ст. л. рослинної олії

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Капусту нарізати тонкими смужками. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на терці. Часник подрібнити. Зелень дрібно нарізати. У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати моркву та тушкувати ще 5 хвилин. Додати капусту, посолити, поперчити та тушкувати на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, доки капуста не стане м'якою. Додати часник, лимонний сік та тушкувати ще 5 хвилин. Зняти з вогню, додати зелень і перемішати.

Подаємо пісні котлети з легким салатом із пекінської капусти. Також, радимо вам рецепт пісних оладок.