Ви будете пишатись собою взимку: рецепт маринованих огірків з оцтом

Приготування цих огірків не займе у вас багато часу, але вразять смаком.

Сезон домашніх заготовок у розпалі, а значить, саме час поділитися з вами секретами приготування маринованих огірків – улюбленої закуски багатьох українців.

Сьогодні ми розповімо вам, як замаринувати огірки з оцтом, щоб вони були хрусткими, ароматними та збереглися протягом всієї зими.

Інгредієнти:

1 кг огірків

1 л води

2 ст. л. солі

2 ст. л. цукру

5 ст. л. оцту 9%

10 горошин чорного перцю

5 горошин духмяного перцю

2 лаврових листки

1 кріп (за бажанням)

1 пучок хрону (за бажанням)

Приготування:

Огірки ретельно вимити та замочити у холодній воді на 2-3 години. У каструлі закип'ятити воду, додати сіль, цукор, оцет, перець та лавровий лист. Огірки щільно укласти в чисті стерилізовані банки. Залити огірки гарячим маринадом, додати кріп і хрін (за бажанням). Накрити банки кришками і залишити маринуватися в прохолодному місці протягом 2-3 днів.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.