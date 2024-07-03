Ви будете пишатись собою взимку: рецепт маринованих огірків з оцтом
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Приготування цих огірків не займе у вас багато часу, але вразять смаком.
Сезон домашніх заготовок у розпалі, а значить, саме час поділитися з вами секретами приготування маринованих огірків – улюбленої закуски багатьох українців.
Сьогодні ми розповімо вам, як замаринувати огірки з оцтом, щоб вони були хрусткими, ароматними та збереглися протягом всієї зими.
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 1 л води
- 2 ст. л. солі
- 2 ст. л. цукру
- 5 ст. л. оцту 9%
- 10 горошин чорного перцю
- 5 горошин духмяного перцю
- 2 лаврових листки
- 1 кріп (за бажанням)
- 1 пучок хрону (за бажанням)
Приготування:
- Огірки ретельно вимити та замочити у холодній воді на 2-3 години.
- У каструлі закип'ятити воду, додати сіль, цукор, оцет, перець та лавровий лист.
- Огірки щільно укласти в чисті стерилізовані банки.
- Залити огірки гарячим маринадом, додати кріп і хрін (за бажанням).
- Накрити банки кришками і залишити маринуватися в прохолодному місці протягом 2-3 днів.
Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.