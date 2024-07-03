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Ви будете пишатись собою взимку: рецепт маринованих огірків з оцтом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці огірки стануть вашим скарбом взимку (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці огірки стануть вашим скарбом взимку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цих огірків не займе у вас багато часу, але вразять смаком.

Сезон домашніх заготовок у розпалі, а значить, саме час поділитися з вами секретами приготування маринованих огірків – улюбленої закуски багатьох українців.

Сьогодні ми розповімо вам, як замаринувати огірки з оцтом, щоб вони були хрусткими, ароматними та збереглися протягом всієї зими.

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 1 л води
  • 2 ст. л. солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 5 ст. л. оцту 9%
  • 10 горошин чорного перцю
  • 5 горошин духмяного перцю
  • 2 лаврових листки
  • 1 кріп (за бажанням)
  • 1 пучок хрону (за бажанням)

Приготування:

  1. Огірки ретельно вимити та замочити у холодній воді на 2-3 години.
  2. У каструлі закип'ятити воду, додати сіль, цукор, оцет, перець та лавровий лист.
  3. Огірки щільно укласти в чисті стерилізовані банки.
  4. Залити огірки гарячим маринадом, додати кріп і хрін (за бажанням).
  5. Накрити банки кришками і залишити маринуватися в прохолодному місці протягом 2-3 днів.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.

Теги:
#Рецепт #Огірки #їжа-Телеграф