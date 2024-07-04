Ідеально до млинців та морозива: рецепт чорничного варення

Приготування цього варення не займе у вас багато часу.

Чорниця – не лише смачна ягода, але й джерело вітамінів та мінералів. Її можна вживати свіжою, заморожувати, а також готувати з неї різноманітні десерти та заготовки.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування чорничного варення, яке стане чудовим доповненням до ваших сніданків, випічки та чаювання. Також, пропонуємо рецепт консервованих половинок персиків.

Інгредієнти:

1 кг чорниці

500 г цукру

200 мл води

1 ч. л. лимонного соку

Приготування:

Чорницю перебрати, видалити плодоніжки та ретельно вимити. У каструлю налити воду, додати цукор і довести до кипіння. Всипати чорницю в киплячий сироп, додати лимонний сік і знову довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити варення протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну. Готове варення зняти з вогню та розлити по стерилізованих банках. Щільно закрутити кришки, перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.