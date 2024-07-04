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Ідеально до млинців та морозива: рецепт чорничного варення

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Це варення має чудовий смак та аромат (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 04 липня 2024, 09:45
Це варення має чудовий смак та аромат (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього варення не займе у вас багато часу.

Чорниця – не лише смачна ягода, але й джерело вітамінів та мінералів. Її можна вживати свіжою, заморожувати, а також готувати з неї різноманітні десерти та заготовки.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування чорничного варення, яке стане чудовим доповненням до ваших сніданків, випічки та чаювання. Також, пропонуємо рецепт консервованих половинок персиків.

Інгредієнти:

  • 1 кг чорниці
  • 500 г цукру
  • 200 мл води
  • 1 ч. л. лимонного соку

Приготування:

  1. Чорницю перебрати, видалити плодоніжки та ретельно вимити.
  2. У каструлю налити воду, додати цукор і довести до кипіння.
  3. Всипати чорницю в киплячий сироп, додати лимонний сік і знову довести до кипіння.
  4. Зменшити вогонь і варити варення протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
  5. Готове варення зняти з вогню та розлити по стерилізованих банках.
  6. Щільно закрутити кришки, перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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