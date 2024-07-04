Ідеально до млинців та морозива: рецепт чорничного варення
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Приготування цього варення не займе у вас багато часу.
Чорниця – не лише смачна ягода, але й джерело вітамінів та мінералів. Її можна вживати свіжою, заморожувати, а також готувати з неї різноманітні десерти та заготовки.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування чорничного варення, яке стане чудовим доповненням до ваших сніданків, випічки та чаювання. Також, пропонуємо рецепт консервованих половинок персиків.
Інгредієнти:
- 1 кг чорниці
- 500 г цукру
- 200 мл води
- 1 ч. л. лимонного соку
Приготування:
- Чорницю перебрати, видалити плодоніжки та ретельно вимити.
- У каструлю налити воду, додати цукор і довести до кипіння.
- Всипати чорницю в киплячий сироп, додати лимонний сік і знову довести до кипіння.
- Зменшити вогонь і варити варення протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Готове варення зняти з вогню та розлити по стерилізованих банках.
- Щільно закрутити кришки, перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження.
Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.