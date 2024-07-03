Ідеально для дієтичного харчування: рецепт котлет з капусти

Капустяні котлети дуже швидко та просто готуються, варто лише змішати всі інгредієнти і посмажити.

Вегетаріанська кухня завойовує все більше сердець, адже вона може бути не лише корисною, але й неймовірно смачною. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудових котлет з капусти, які нікого не залишать байдужими. Також, пропонуємо рецепт кабачкових котлет.

Ці котлети не лише ситні та ароматні, але й дивують своєю схожістю на м'ясні аналоги.

Інгредієнти:

1 великий качан капусти

1 цибулина

1 морква

2 зубчики часнику

100 г вівсяних пластівців

50 г панірувальних сухарів

2 ст. л. борошна

1 пучок зелені (петрушка, кріп)

Сіль, перець за смаком

Рослинна олія для смаження

Приготування:

Капусту подрібнити ножем або натерти на терці. Цибулю, моркву та часник дрібно нарізати й обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. Додати капусту до овочів, посолити, поперчити та тушкувати на повільному вогні протягом 15-20 хвилин, доки капуста не стане м'якою. Зняти з вогню, додати вівсяні пластівці, борошно, подрібнену зелень і добре перемішати. Дати масі трохи охолонути, а потім сформувати з неї котлети. Обваляти котлети в сухарях і обсмажити на рослинній олії з обох боків до золотистої скоринки.

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