Ідеально для дієтичного харчування: рецепт котлет з капусти
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Капустяні котлети дуже швидко та просто готуються, варто лише змішати всі інгредієнти і посмажити.
Вегетаріанська кухня завойовує все більше сердець, адже вона може бути не лише корисною, але й неймовірно смачною. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудових котлет з капусти, які нікого не залишать байдужими. Також, пропонуємо рецепт кабачкових котлет.
Ці котлети не лише ситні та ароматні, але й дивують своєю схожістю на м'ясні аналоги.
Інгредієнти:
- 1 великий качан капусти
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 зубчики часнику
- 100 г вівсяних пластівців
- 50 г панірувальних сухарів
- 2 ст. л. борошна
- 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
- Сіль, перець за смаком
- Рослинна олія для смаження
Приготування:
- Капусту подрібнити ножем або натерти на терці.
- Цибулю, моркву та часник дрібно нарізати й обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору.
- Додати капусту до овочів, посолити, поперчити та тушкувати на повільному вогні протягом 15-20 хвилин, доки капуста не стане м'якою.
- Зняти з вогню, додати вівсяні пластівці, борошно, подрібнену зелень і добре перемішати.
- Дати масі трохи охолонути, а потім сформувати з неї котлети.
- Обваляти котлети в сухарях і обсмажити на рослинній олії з обох боків до золотистої скоринки.
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