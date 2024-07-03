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Ідеально для дієтичного харчування: рецепт котлет з капусти

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі котлети чудово смакують зі сметаною (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі котлети чудово смакують зі сметаною (зображення створено за допомогою ШІ)

Капустяні котлети дуже швидко та просто готуються, варто лише змішати всі інгредієнти і посмажити.

Вегетаріанська кухня завойовує все більше сердець, адже вона може бути не лише корисною, але й неймовірно смачною. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудових котлет з капусти, які нікого не залишать байдужими. Також, пропонуємо рецепт кабачкових котлет.

Ці котлети не лише ситні та ароматні, але й дивують своєю схожістю на м'ясні аналоги.

Інгредієнти:

  • 1 великий качан капусти
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 зубчики часнику
  • 100 г вівсяних пластівців
  • 50 г панірувальних сухарів
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
  • Сіль, перець за смаком
  • Рослинна олія для смаження

Приготування:

  1. Капусту подрібнити ножем або натерти на терці.
  2. Цибулю, моркву та часник дрібно нарізати й обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору.
  3. Додати капусту до овочів, посолити, поперчити та тушкувати на повільному вогні протягом 15-20 хвилин, доки капуста не стане м'якою.
  4. Зняти з вогню, додати вівсяні пластівці, борошно, подрібнену зелень і добре перемішати.
  5. Дати масі трохи охолонути, а потім сформувати з неї котлети.
  6. Обваляти котлети в сухарях і обсмажити на рослинній олії з обох боків до золотистої скоринки.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.

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