Ідеально до рису: рецепт курки теріяки з броколі у духовці

Ця страва стане чудовим варіантом обіду чи вечері.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудової страви, яка поєднує в собі ніжність курячого м'яса, аромат соусу теріякі та хрусткі суцвіття броколі. Це не лише смачна, але й корисна страва, яка стане чудовою вечерею для всієї родини.

Інгредієнти:

500 г курячого філе

200 г броколі

100 мл соусу теріякі

2 ст. л. меду

1 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. лимонного соку

1 зубчик часнику

1 ч. л. кунжутного насіння

Сіль, перець за смаком

Рослинна олія для змащування

Приготування:

Куряче філе нарізати шматочками середнього розміру. Броколі розібрати на суцвіття. У мисці змішати соус теріякі, мед, соєвий соус, лимонний сік, подрібнений часник і кунжутне насіння. Додати до маринаду курку та броколі, добре перемішати. Залишити маринуватися протягом 30 хвилин. Деко застелити пергаментом для випікання і змастити рослинною олією. Викласти мариноване м'ясо та броколі на деко. Випікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин, доки курка не стане золотистою, а броколі – м'яким.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".