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Ідеально до рису: рецепт курки теріяки з броколі у духовці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця страва стане вашою улюбленою (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця страва стане вашою улюбленою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця страва стане чудовим варіантом обіду чи вечері.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудової страви, яка поєднує в собі ніжність курячого м'яса, аромат соусу теріякі та хрусткі суцвіття броколі. Це не лише смачна, але й корисна страва, яка стане чудовою вечерею для всієї родини.

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе
  • 200 г броколі
  • 100 мл соусу теріякі
  • 2 ст. л. меду
  • 1 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ч. л. кунжутного насіння
  • Сіль, перець за смаком
  • Рослинна олія для змащування

Приготування:

  1. Куряче філе нарізати шматочками середнього розміру.
  2. Броколі розібрати на суцвіття.
  3. У мисці змішати соус теріякі, мед, соєвий соус, лимонний сік, подрібнений часник і кунжутне насіння.
  4. Додати до маринаду курку та броколі, добре перемішати.
  5. Залишити маринуватися протягом 30 хвилин.
  6. Деко застелити пергаментом для випікання і змастити рослинною олією.
  7. Викласти мариноване м'ясо та броколі на деко.
  8. Випікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин, доки курка не стане золотистою, а броколі – м'яким.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".

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#Рецепт #їжа-Телеграф