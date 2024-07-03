Ідеально до рису: рецепт курки теріяки з броколі у духовці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ця страва стане чудовим варіантом обіду чи вечері.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудової страви, яка поєднує в собі ніжність курячого м'яса, аромат соусу теріякі та хрусткі суцвіття броколі. Це не лише смачна, але й корисна страва, яка стане чудовою вечерею для всієї родини.
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе
- 200 г броколі
- 100 мл соусу теріякі
- 2 ст. л. меду
- 1 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 зубчик часнику
- 1 ч. л. кунжутного насіння
- Сіль, перець за смаком
- Рослинна олія для змащування
Приготування:
- Куряче філе нарізати шматочками середнього розміру.
- Броколі розібрати на суцвіття.
- У мисці змішати соус теріякі, мед, соєвий соус, лимонний сік, подрібнений часник і кунжутне насіння.
- Додати до маринаду курку та броколі, добре перемішати.
- Залишити маринуватися протягом 30 хвилин.
- Деко застелити пергаментом для випікання і змастити рослинною олією.
- Викласти мариноване м'ясо та броколі на деко.
- Випікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин, доки курка не стане золотистою, а броколі – м'яким.
А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".