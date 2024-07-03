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Окрошка для тих, хто "не з такої сім'ї": рецепт з креветками

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Окрошка чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ)
Окрошка чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей літній суп стане вашою коронною стравою.

У спекотні літні дні рятунком стає не лише морозиво та прохолодні напої, але й освіжаючі перші страви. Ароматна окрошка – це класика української кухні, яка чудово втамовує спрагу та дарує відчуття ситості.

Сьогодні ми пропонуємо вам трохи оновити цю страву та приготувати окрошку з креветками – вишукане та смачне поєднання, яке припаде до душі навіть найвибагливішим гурманам.

Інгредієнти:

  • 500 г варених креветок
  • 3-4 шт. огірків
  • 4-5 шт. варених яєць
  • 1 пучок зелені (кріп, петрушка)
  • 1 л кефіру або квасу
  • 2 ст. л. сметани (за бажанням)
  • 1 ст. л. гірчиці (за бажанням)
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Креветки очистити від панцирів і кишкових вен.
  2. Огірки нарізати дрібними кубиками.
  3. Яйця відварити, подрібнити.
  4. Зелень дрібно нарізати.
  5. У велику миску скласти креветки, огірки, яйця та зелень.
  6. Залити кефіром або квасом, додати сметану та гірчицю (за бажанням).
  7. Посолити, поперчити за смаком.
  8. Перемішати та поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб окрошка настоялася.

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#Рецепт #Окрошка #їжа-Телеграф