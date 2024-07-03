Окрошка для тих, хто "не з такої сім'ї": рецепт з креветками
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Цей літній суп стане вашою коронною стравою.
У спекотні літні дні рятунком стає не лише морозиво та прохолодні напої, але й освіжаючі перші страви. Ароматна окрошка – це класика української кухні, яка чудово втамовує спрагу та дарує відчуття ситості.
Сьогодні ми пропонуємо вам трохи оновити цю страву та приготувати окрошку з креветками – вишукане та смачне поєднання, яке припаде до душі навіть найвибагливішим гурманам.
Інгредієнти:
- 500 г варених креветок
- 3-4 шт. огірків
- 4-5 шт. варених яєць
- 1 пучок зелені (кріп, петрушка)
- 1 л кефіру або квасу
- 2 ст. л. сметани (за бажанням)
- 1 ст. л. гірчиці (за бажанням)
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Креветки очистити від панцирів і кишкових вен.
- Огірки нарізати дрібними кубиками.
- Яйця відварити, подрібнити.
- Зелень дрібно нарізати.
- У велику миску скласти креветки, огірки, яйця та зелень.
- Залити кефіром або квасом, додати сметану та гірчицю (за бажанням).
- Посолити, поперчити за смаком.
- Перемішати та поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб окрошка настоялася.
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