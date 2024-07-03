Окрошка для тих, хто "не з такої сім'ї": рецепт з креветками

Цей літній суп стане вашою коронною стравою.

У спекотні літні дні рятунком стає не лише морозиво та прохолодні напої, але й освіжаючі перші страви. Ароматна окрошка – це класика української кухні, яка чудово втамовує спрагу та дарує відчуття ситості.

Сьогодні ми пропонуємо вам трохи оновити цю страву та приготувати окрошку з креветками – вишукане та смачне поєднання, яке припаде до душі навіть найвибагливішим гурманам.

Інгредієнти:

500 г варених креветок

3-4 шт. огірків

4-5 шт. варених яєць

1 пучок зелені (кріп, петрушка)

1 л кефіру або квасу

2 ст. л. сметани (за бажанням)

1 ст. л. гірчиці (за бажанням)

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Креветки очистити від панцирів і кишкових вен. Огірки нарізати дрібними кубиками. Яйця відварити, подрібнити. Зелень дрібно нарізати. У велику миску скласти креветки, огірки, яйця та зелень. Залити кефіром або квасом, додати сметану та гірчицю (за бажанням). Посолити, поперчити за смаком. Перемішати та поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб окрошка настоялася.

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