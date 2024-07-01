Для любителів холодних супів: рецепт окрошки на кефірі з копченою телятиною

Окрошка — це класичний літній суп, який не лише освіжаючий, але й дуже ситний.

Літо у розпалі, а це значить, що час шукати нові способи втамувати спрагу та освіжитися у спекотний день. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та освіжаючого супу на кефірі, який стане вашим улюбленим рятівником у спеку. Також, пропонуємо рецепт класичного зеленого борщу.

Цей суп не лише чудово освіжає, але й багатий на вітаміни та мінерали, завдяки овочам та зелені, які до нього входять. Він готується дуже швидко та просто, адже не потребує варіння, а інгредієнти доступні кожному.

"Окрошка-холодок" – це чудова страва для легкого обіду або вечері, або ж як перекушування протягом дня. Він стане чудовим доповненням до будь-якого літнього пікніка або вечірки.

Інгредієнти:

1 літр кефіру

300 г свіжих огірків

200 г вареної ковбаси (або шинки)

100 г зеленої цибулі

50 г кропу

3-4 варених яйця

Сіль та перець за смаком

Лід за бажанням

Приготування:

Наріжемо інгредієнти: огірки, ковбасу, зелену цибулю та кріп дрібно наріжте. Яйця відваріть, очистіть і наріжте кубиками. Змішаємо інгредієнти: у великій мисці змішайте кефір, нарізані огірки, ковбасу, зелену цибулю, кріп та яйця. Додамо спеції: посоліть та поперчіть суп за смаком. Додамо лід (за бажанням): якщо ви хочете, щоб суп був ще більш холодним, додайте до нього кубики льоду. Подаємо: "Окрошку-холодок" можна подавати негайно, або поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб вона настоялася.

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