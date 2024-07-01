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Для любителей холодных супов: рецепт окрошки на кефире с копченой телятиной

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп прекрасно охлаждает в жару (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп прекрасно охлаждает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Окрошка – это классический летний суп, который не только освежающий, но и очень сытный.

Лето в разгаре, а это значит, что пора искать новые способы утолить жажду и освежиться в жаркий день. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и освежающего супа на кефире, который станет вашим любимым спасителем в жару. Также, предлагаем рецепт классического зеленого борща .

Этот суп не только прекрасно освежает, но и богат витаминами и минералами, благодаря овощам и зелени, которые в него входят. Он готовится очень быстро и просто, ведь не нуждается в варке, а ингредиенты доступны каждому.

"Окрошка-холодок" – это замечательное блюдо для легкого обеда или ужина, или как перекус в течение дня. Он станет отличным дополнением к любому летнему пикнику или вечеринке.

Ингредиенты:

  • 1 литр кефира
  • 300 г свежих огурцов
  • 200 г вареной колбасы (или ветчины)
  • 100 г зеленого лука
  • 50 г укропа
  • 3-4 вареных яйца
  • Соль и перец по вкусу
  • Лед по желанию

Приготовление:

  1. Нарежем ингредиенты: огурцы, колбасу, зеленый лук и укроп мелко нашинкуйте. Яйца отварите, очистите и нарежьте кубиками.
  2. Смешаем ингредиенты: в большой миске смешайте кефир, нарезанные огурцы, колбасу, зеленый лук, укроп и яйца.
  3. Добавим специи: посолите и поперчите суп по вкусу.
  4. Добавим лед (по желанию): если вы хотите, чтобы суп был еще холоднее, добавьте к нему кубики льда.
  5. Подаем: "Окрошку-холодок" можно подавать немедленно или поставить в холодильник на 30 минут, чтобы она настоялась.

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#Рецепт #Суп #еда-Телеграф