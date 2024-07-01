Для любителей холодных супов: рецепт окрошки на кефире с копченой телятиной
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Окрошка – это классический летний суп, который не только освежающий, но и очень сытный.
Лето в разгаре, а это значит, что пора искать новые способы утолить жажду и освежиться в жаркий день. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и освежающего супа на кефире, который станет вашим любимым спасителем в жару. Также, предлагаем рецепт классического зеленого борща .
Этот суп не только прекрасно освежает, но и богат витаминами и минералами, благодаря овощам и зелени, которые в него входят. Он готовится очень быстро и просто, ведь не нуждается в варке, а ингредиенты доступны каждому.
"Окрошка-холодок" – это замечательное блюдо для легкого обеда или ужина, или как перекус в течение дня. Он станет отличным дополнением к любому летнему пикнику или вечеринке.
Ингредиенты:
- 1 литр кефира
- 300 г свежих огурцов
- 200 г вареной колбасы (или ветчины)
- 100 г зеленого лука
- 50 г укропа
- 3-4 вареных яйца
- Соль и перец по вкусу
- Лед по желанию
Приготовление:
- Нарежем ингредиенты: огурцы, колбасу, зеленый лук и укроп мелко нашинкуйте. Яйца отварите, очистите и нарежьте кубиками.
- Смешаем ингредиенты: в большой миске смешайте кефир, нарезанные огурцы, колбасу, зеленый лук, укроп и яйца.
- Добавим специи: посолите и поперчите суп по вкусу.
- Добавим лед (по желанию): если вы хотите, чтобы суп был еще холоднее, добавьте к нему кубики льда.
- Подаем: "Окрошку-холодок" можно подавать немедленно или поставить в холодильник на 30 минут, чтобы она настоялась.
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