2 хвилини і освіжаючий напій готовий: рецепт холодного чаю з персиком та м‘ятою
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Приготування цього напою займе у вас лічені хвилини.
Літо у розпалі, а це значить, що настав час для прохолодних та освіжаючих напоїв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудового холодного чаю з персиком та м'ятою, який не лише втамує вашу спрагу, але й подарує насолоду вашим смаковим рецепторам. Також, пропонуємо рецепт малинового мохіто.
Цей напій готується дуже просто та швидко, з доступних інгредієнтів. Вам знадобиться:
- 2 персики, очищені та нарізані скибочками
- 4 гілочки м'яти
- 2 столові ложки цукру (або за смаком)
- 1 літр води
- Лід за бажанням
Приготування:
- У чайник покладіть персики, м'яту та цукор.
- Залийте окропом і дайте настоятися протягом 10-15 хвилин.
- Процідіть чай через сито.
- За бажанням додайте кубики льоду та насолоджуйтесь!
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".