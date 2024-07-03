Рус

2 хвилини і освіжаючий напій готовий: рецепт холодного чаю з персиком та м‘ятою

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Фруктовий холодний чай стане справжнім спасінням у спеку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 03 липня 2024, 09:54
Фруктовий холодний чай стане справжнім спасінням у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього напою займе у вас лічені хвилини.

Літо у розпалі, а це значить, що настав час для прохолодних та освіжаючих напоїв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудового холодного чаю з персиком та м'ятою, який не лише втамує вашу спрагу, але й подарує насолоду вашим смаковим рецепторам. Також, пропонуємо рецепт малинового мохіто.

Цей напій готується дуже просто та швидко, з доступних інгредієнтів. Вам знадобиться:

  • 2 персики, очищені та нарізані скибочками
  • 4 гілочки м'яти
  • 2 столові ложки цукру (або за смаком)
  • 1 літр води
  • Лід за бажанням

Приготування:

  1. У чайник покладіть персики, м'яту та цукор.
  2. Залийте окропом і дайте настоятися протягом 10-15 хвилин.
  3. Процідіть чай через сито.
  4. За бажанням додайте кубики льоду та насолоджуйтесь!

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

Теги:
#Рецепт #Чай #їжа-Телеграф