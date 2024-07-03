2 хвилини і освіжаючий напій готовий: рецепт холодного чаю з персиком та м‘ятою

Приготування цього напою займе у вас лічені хвилини.

Літо у розпалі, а це значить, що настав час для прохолодних та освіжаючих напоїв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудового холодного чаю з персиком та м'ятою, який не лише втамує вашу спрагу, але й подарує насолоду вашим смаковим рецепторам. Також, пропонуємо рецепт малинового мохіто.

Цей напій готується дуже просто та швидко, з доступних інгредієнтів. Вам знадобиться:

2 персики, очищені та нарізані скибочками

4 гілочки м'яти

2 столові ложки цукру (або за смаком)

1 літр води

Лід за бажанням

Приготування:

У чайник покладіть персики, м'яту та цукор. Залийте окропом і дайте настоятися протягом 10-15 хвилин. Процідіть чай через сито. За бажанням додайте кубики льоду та насолоджуйтесь!

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".