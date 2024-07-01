Взимку ви собою пишатиметься: рецепт компот з вишні

Вишневий компот виручить у спеку, а також його можна зоконсервувати на зиму.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного ароматного компоту, який стане чудовим доповненням до будь-якого застілля або просто приємної зустрічі з друзями.

Цей компот поєднує в собі кислинку та солодкість вишні, створюючи справжній вибух смаку та аромату. Він не лише освіжає та втамовує спрагу, але й багатий на вітаміни та мінерали, які так необхідні нашому організму влітку.

Приготувати "Вишневий вир" зовсім не складно, адже інгредієнти доступні кожному, а сам процес приготування не потребує багато часу та зусиль.

Інгредієнти:

300 г вишні (з кісточками або без)

2 літри води

150-200 г цукру (за смаком)

1 паличка кориці (за бажанням)

2-3 гвоздички (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо ягоди: ретельно помийте вишню та видаліть плодоніжки. Якщо ви використовуєте вишню з кісточками, промийте її особливо ретельно, щоб видалити всі забруднення. Закип'ятимо воду: у каструлі закип'ятіть 2 літри води. Додаємо вишню: киньте вишню у киплячу воду. Додаємо цукор: додайте цукор до смаку. Якщо ви використовуєте кислу вишню, можете додати трохи більше цукру. Перемішайте, щоб цукор повністю розчинився. Додаємо спеції (за бажанням): якщо ви хочете, щоб ваш компот мав більш насичений аромат, додайте до нього паличку кориці та 2-3 гвоздички. Варимо: варіть компот на повільному вогні протягом 10-15 хвилин. Знімаємо з вогню: зніміть компот з вогню і дайте йому настоятися протягом 20-30 хвилин. Проціджуємо: процідіть компот через сито, щоб видалити кісточки та спеції (якщо ви їх використовували). Охолоджуємо: поставте компот у холодильник, щоб він повністю охолов.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".