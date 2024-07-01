Взимку ви собою пишатиметься: рецепт компот з вишні
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Вишневий компот виручить у спеку, а також його можна зоконсервувати на зиму.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного ароматного компоту, який стане чудовим доповненням до будь-якого застілля або просто приємної зустрічі з друзями.
Цей компот поєднує в собі кислинку та солодкість вишні, створюючи справжній вибух смаку та аромату. Він не лише освіжає та втамовує спрагу, але й багатий на вітаміни та мінерали, які так необхідні нашому організму влітку.
Приготувати "Вишневий вир" зовсім не складно, адже інгредієнти доступні кожному, а сам процес приготування не потребує багато часу та зусиль.
Інгредієнти:
- 300 г вишні (з кісточками або без)
- 2 літри води
- 150-200 г цукру (за смаком)
- 1 паличка кориці (за бажанням)
- 2-3 гвоздички (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо ягоди: ретельно помийте вишню та видаліть плодоніжки. Якщо ви використовуєте вишню з кісточками, промийте її особливо ретельно, щоб видалити всі забруднення.
- Закип'ятимо воду: у каструлі закип'ятіть 2 літри води.
- Додаємо вишню: киньте вишню у киплячу воду.
- Додаємо цукор: додайте цукор до смаку. Якщо ви використовуєте кислу вишню, можете додати трохи більше цукру. Перемішайте, щоб цукор повністю розчинився.
- Додаємо спеції (за бажанням): якщо ви хочете, щоб ваш компот мав більш насичений аромат, додайте до нього паличку кориці та 2-3 гвоздички.
- Варимо: варіть компот на повільному вогні протягом 10-15 хвилин.
- Знімаємо з вогню: зніміть компот з вогню і дайте йому настоятися протягом 20-30 хвилин.
- Проціджуємо: процідіть компот через сито, щоб видалити кісточки та спеції (якщо ви їх використовували).
- Охолоджуємо: поставте компот у холодильник, щоб він повністю охолов.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".