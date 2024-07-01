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Взимку ви собою пишатиметься: рецепт компот з вишні

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей компот чудово освіжить у літню спеку (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей компот чудово освіжить у літню спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Вишневий компот виручить у спеку, а також його можна зоконсервувати на зиму.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного ароматного компоту, який стане чудовим доповненням до будь-якого застілля або просто приємної зустрічі з друзями.

Цей компот поєднує в собі кислинку та солодкість вишні, створюючи справжній вибух смаку та аромату. Він не лише освіжає та втамовує спрагу, але й багатий на вітаміни та мінерали, які так необхідні нашому організму влітку.

Приготувати "Вишневий вир" зовсім не складно, адже інгредієнти доступні кожному, а сам процес приготування не потребує багато часу та зусиль.

Інгредієнти:

  • 300 г вишні (з кісточками або без)
  • 2 літри води
  • 150-200 г цукру (за смаком)
  • 1 паличка кориці (за бажанням)
  • 2-3 гвоздички (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуємо ягоди: ретельно помийте вишню та видаліть плодоніжки. Якщо ви використовуєте вишню з кісточками, промийте її особливо ретельно, щоб видалити всі забруднення.
  2. Закип'ятимо воду: у каструлі закип'ятіть 2 літри води.
  3. Додаємо вишню: киньте вишню у киплячу воду.
  4. Додаємо цукор: додайте цукор до смаку. Якщо ви використовуєте кислу вишню, можете додати трохи більше цукру. Перемішайте, щоб цукор повністю розчинився.
  5. Додаємо спеції (за бажанням): якщо ви хочете, щоб ваш компот мав більш насичений аромат, додайте до нього паличку кориці та 2-3 гвоздички.
  6. Варимо: варіть компот на повільному вогні протягом 10-15 хвилин.
  7. Знімаємо з вогню: зніміть компот з вогню і дайте йому настоятися протягом 20-30 хвилин.
  8. Проціджуємо: процідіть компот через сито, щоб видалити кісточки та спеції (якщо ви їх використовували).
  9. Охолоджуємо: поставте компот у холодильник, щоб він повністю охолов.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Компот #їжа-Телеграф