Компот зі смородини: літній вітамінний вибух у склянці

Такий напій дуже легко та швидко готується.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, й серед них – ягоди, які не лише смачні й ароматні, але й багаті на вітаміни. Одним із найпопулярніших напоїв, які можна приготувати з ягід, є компот. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування компоту зі смородини.

Цей напій не лише втамує спрагу спекотного дня, але й стане чудовим джерелом вітамінів та подарує вам заряд бадьорості.

Інгредієнти:

500 г смородини (червоної, чорної або білої)

2 літри води

200 г цукру (за смаком)

Покроковий рецепт:

Підготуємо ягоди: ретельно вимийте смородину, видаліть плодоніжки. Стерилізація банок: простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним для вас способом. "Сонячне сяйво" у каструлі: у каструлю з водою додайте цукор, доведіть до кипіння. Ягідний танець: всипте підготовлену смородину у киплячий цукровий сироп. Варіння: варіть компот протягом 5-7 хвилин після повторного закипання. Розлив по баночках: акуратно розлийте гарячий компот по стерилізованих банках, залишаючи трохи місця до краю. Закупорювання: щільно закупоріть банки кришками. Охолодження: поставте банки з компотом догори дном на рушник, дайте їм охолонути при кімнатній температурі. Зберігання: охолоджений компот зберігайте у прохолодному темному місці.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".