Компот зі смородини: літній вітамінний вибух у склянці
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Такий напій дуже легко та швидко готується.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, й серед них – ягоди, які не лише смачні й ароматні, але й багаті на вітаміни. Одним із найпопулярніших напоїв, які можна приготувати з ягід, є компот. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування компоту зі смородини.
Цей напій не лише втамує спрагу спекотного дня, але й стане чудовим джерелом вітамінів та подарує вам заряд бадьорості.
Інгредієнти:
- 500 г смородини (червоної, чорної або білої)
- 2 літри води
- 200 г цукру (за смаком)
Покроковий рецепт:
- Підготуємо ягоди: ретельно вимийте смородину, видаліть плодоніжки.
- Стерилізація банок: простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним для вас способом.
- "Сонячне сяйво" у каструлі: у каструлю з водою додайте цукор, доведіть до кипіння.
- Ягідний танець: всипте підготовлену смородину у киплячий цукровий сироп.
- Варіння: варіть компот протягом 5-7 хвилин після повторного закипання.
- Розлив по баночках: акуратно розлийте гарячий компот по стерилізованих банках, залишаючи трохи місця до краю.
- Закупорювання: щільно закупоріть банки кришками.
- Охолодження: поставте банки з компотом догори дном на рушник, дайте їм охолонути при кімнатній температурі.
- Зберігання: охолоджений компот зберігайте у прохолодному темному місці.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".