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Компот зі смородини: літній вітамінний вибух у склянці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Цей компот чудово вгамовує спрагу (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 18 червня 2024, 12:08
Цей компот чудово вгамовує спрагу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Такий напій дуже легко та швидко готується.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, й серед них – ягоди, які не лише смачні й ароматні, але й багаті на вітаміни. Одним із найпопулярніших напоїв, які можна приготувати з ягід, є компот. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування компоту зі смородини.

Цей напій не лише втамує спрагу спекотного дня, але й стане чудовим джерелом вітамінів та подарує вам заряд бадьорості.

Інгредієнти:

  • 500 г смородини (червоної, чорної або білої)
  • 2 літри води
  • 200 г цукру (за смаком)

Покроковий рецепт:

  1. Підготуємо ягоди: ретельно вимийте смородину, видаліть плодоніжки.
  2. Стерилізація банок: простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним для вас способом.
  3. "Сонячне сяйво" у каструлі: у каструлю з водою додайте цукор, доведіть до кипіння.
  4. Ягідний танець: всипте підготовлену смородину у киплячий цукровий сироп.
  5. Варіння: варіть компот протягом 5-7 хвилин після повторного закипання.
  6. Розлив по баночках: акуратно розлийте гарячий компот по стерилізованих банках, залишаючи трохи місця до краю.
  7. Закупорювання: щільно закупоріть банки кришками.
  8. Охолодження: поставте банки з компотом догори дном на рушник, дайте їм охолонути при кімнатній температурі.
  9. Зберігання: охолоджений компот зберігайте у прохолодному темному місці.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Компот #їжа-Телеграф