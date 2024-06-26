Ідеально до зимового чаювання: рецепт джему з агрусу та чорної смородини

Цей джем виходить дуже ароматний та смачний.

Літо щедро дарує нам свої щедроти: сонце, тепло, свіжі ягоди. Саме час запастися на зиму ароматними джемами та вареннями, які зігріють душу холодними вечорами та нагадають про спекотні літні дні. Також, пропонуємо рецепт варення з порічок.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного джему з агрусу та чорної смородини. Цей тандем ягід створює неповторну симфонію смаків: кислинка агрусу гармонійно поєднується з солодкістю смородини, а насичений колір джему тішить око.

Інгредієнти:

Агрус — 500 г

Чорна смородина — 500 г

Цукор — 1 кг

Вода — 100 мл

Приготування:

Підготуємо ягоди. Агрус ретельно промиємо, видалимо хвостики. Чорну смородину переберемо, відокремлюючи ягоди від плодоніжок. Варимо сироп. У каструлю з товстим дном наливаємо воду, додаємо цукор і ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, доводимо сироп до кипіння. Знімаємо піну, що утворюється. З'єднуємо ягоди та сироп. Додаємо ягоди агрусу та чорної смородини до киплячого сиропу. Акуратно перемішуємо дерев'яною ложкою, щоб не пошкодити ягоди. Варимо джем. Доводимо суміш до кипіння, потім зменшуємо вогонь і варимо 20-25 хвилин, періодично помішуючи. Знімаємо піну, що утворюється. Перевіряємо готовність. Готовність джему можна перевірити кількома способами: крапля джему, нанесена на холодну тарілку, не повинна розтікатися. Також можна капнути трохи джему на ложку і перевернути її: якщо джем повільно стікає, він готовий. Розливаємо джем. Гарячий джем знімаємо з вогню і розливаємо по стерилізованих банках. Щільно закриваємо кришками. Зберігаємо джем. Перевертаємо банки догори дном і залишаємо так до повного охолодження. Після цього зберігаємо джем у прохолодному темному місці.

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