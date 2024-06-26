Ідеально до зимового чаювання: рецепт джему з агрусу та чорної смородини
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Цей джем виходить дуже ароматний та смачний.
Літо щедро дарує нам свої щедроти: сонце, тепло, свіжі ягоди. Саме час запастися на зиму ароматними джемами та вареннями, які зігріють душу холодними вечорами та нагадають про спекотні літні дні. Також, пропонуємо рецепт варення з порічок.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного джему з агрусу та чорної смородини. Цей тандем ягід створює неповторну симфонію смаків: кислинка агрусу гармонійно поєднується з солодкістю смородини, а насичений колір джему тішить око.
Інгредієнти:
- Агрус — 500 г
- Чорна смородина — 500 г
- Цукор — 1 кг
- Вода — 100 мл
Приготування:
- Підготуємо ягоди. Агрус ретельно промиємо, видалимо хвостики. Чорну смородину переберемо, відокремлюючи ягоди від плодоніжок.
- Варимо сироп. У каструлю з товстим дном наливаємо воду, додаємо цукор і ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, доводимо сироп до кипіння. Знімаємо піну, що утворюється.
- З'єднуємо ягоди та сироп. Додаємо ягоди агрусу та чорної смородини до киплячого сиропу. Акуратно перемішуємо дерев'яною ложкою, щоб не пошкодити ягоди.
- Варимо джем. Доводимо суміш до кипіння, потім зменшуємо вогонь і варимо 20-25 хвилин, періодично помішуючи. Знімаємо піну, що утворюється.
- Перевіряємо готовність. Готовність джему можна перевірити кількома способами: крапля джему, нанесена на холодну тарілку, не повинна розтікатися. Також можна капнути трохи джему на ложку і перевернути її: якщо джем повільно стікає, він готовий.
- Розливаємо джем. Гарячий джем знімаємо з вогню і розливаємо по стерилізованих банках. Щільно закриваємо кришками.
- Зберігаємо джем. Перевертаємо банки догори дном і залишаємо так до повного охолодження. Після цього зберігаємо джем у прохолодному темному місці.
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