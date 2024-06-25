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Просто додайте цукор: рецепт ароматного варення з порічок

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Це варення стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 25 червня 2024, 09:39
Це варення стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього варення не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, а серед них – маленькі рубінові ягідки порічок. З них можна приготувати не лише смачні компоти та киселі, а й справжнє варення, яке стане справжнім скарбом у холодну пору року. Також, пропонуємо персикове варення.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального варення з порічок, яке збереже всю їхню насичену кислинку, приємний аромат та чудовий колір.

Інгредієнти:

  • 1 кг порічок
  • 700 г цукру
  • 200 мл води
  • Щіпка лимонної кислоти (за бажанням)

Покрокова інструкція:

  1. Підготуємо ягоди. Переберіть порічки, видаліть плодоніжки та пошкоджені ягоди. Ретельно промийте ягоди під проточною водою.
  2. Приготуємо сироп. У каструлю з товстим дном налийте воду, додайте цукор і доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зніміть з вогню та дайте сиропу трохи охолонути.
  3. Варимо варення. Перекладіть ягоди в сироп. Додайте лимонну кислоту, якщо хочете отримати більш кислий смак. Поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну, що утворюється на поверхні.
  4. Варимо в 3 прийоми. Варіть варення протягом 5 хвилин, потім зніміть з вогню і залиште на 4-5 годин. Повторіть процес ще 2 рази.
  5. Розливаємо варення. Готове варення зніміть з вогню і розлийте в стерилізовані банки. Щільно закрутіть кришки.
  6. Зберігаємо варення. Переверніть банки догори дном і залиште в такому положенні до повного охолодження. Зберігайте варення в прохолодному темному місці.

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