Просто додайте цукор: рецепт ароматного варення з порічок

Приготування цього варення не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари, а серед них – маленькі рубінові ягідки порічок. З них можна приготувати не лише смачні компоти та киселі, а й справжнє варення, яке стане справжнім скарбом у холодну пору року. Також, пропонуємо персикове варення.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального варення з порічок, яке збереже всю їхню насичену кислинку, приємний аромат та чудовий колір.

Інгредієнти:

1 кг порічок

700 г цукру

200 мл води

Щіпка лимонної кислоти (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Підготуємо ягоди. Переберіть порічки, видаліть плодоніжки та пошкоджені ягоди. Ретельно промийте ягоди під проточною водою. Приготуємо сироп. У каструлю з товстим дном налийте воду, додайте цукор і доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зніміть з вогню та дайте сиропу трохи охолонути. Варимо варення. Перекладіть ягоди в сироп. Додайте лимонну кислоту, якщо хочете отримати більш кислий смак. Поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну, що утворюється на поверхні. Варимо в 3 прийоми. Варіть варення протягом 5 хвилин, потім зніміть з вогню і залиште на 4-5 годин. Повторіть процес ще 2 рази. Розливаємо варення. Готове варення зніміть з вогню і розлийте в стерилізовані банки. Щільно закрутіть кришки. Зберігаємо варення. Переверніть банки догори дном і залиште в такому положенні до повного охолодження. Зберігайте варення в прохолодному темному місці.

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