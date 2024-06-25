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Обід за 15 хвилин з кількох інгредієнтів: рецепт пасти з овочами

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця паста не лише дуже смачна, але й корисна (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця паста не лише дуже смачна, але й корисна (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї пасти не займе у вас багато часу та сил.

Паста – це страва, яка не потребує представлення. Її люблять дорослі та діти, вона рятує в екстрені моменти і дає можливість зірвати кулінарний джекпот. також, пропонуємо рецепт спагетті карбонара.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати не просто пасту, а справжню вегетаріанську симфонію – пасту з овочами. Це не лише смачно, але й корисно, адже овочі щедро дарують нам вітаміни та мікроелементи.

Інгредієнти:

  • 400 г пасти (будь-якого виду)
  • 2 кабачки
  • 1 баклажан
  • 1 болгарський перець
  • 2 цибулини
  • 4 зубчики часнику
  • 400 г помідорів (свіжих або консервованих)
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком
  • Свіжа зелень (петрушка, базилік)

Покрокова інструкція:

  1. Підготуємо овочі. Наріжте кабачки, баклажан, перець, цибулю та часник кубиками.
  2. Обсмажимо овочі. Розігрійте оливкову олію на сковороді. Додайте цибулю та часник і обсмажте до золотистого кольору.
  3. Додайте інші овочі. До цибулі та часнику додайте кабачки, баклажан та перець. Обсмажте овочі протягом 5-7 хвилин, помішуючи.
  4. Додайте помідори. Додайте до овочів подрібнені помідори (або консервовані у власному соку), сіль та перець за смаком. Тушкуйте овочі протягом 10-15 хвилин, до м'якості.
  5. Відваріть пасту. Відваріть пасту в підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці.
  6. Змішайте пасту з овочами. Злийте воду з пасти, додайте її до овочів на сковороді і добре перемішайте.
  7. Додайте зелень. Додайте до пасти з овочами подрібнену петрушку та базилік.
  8. Подавайте страву. Подавайте пасту з овочами гарячою, посипавши тертим сиром (за бажанням).

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#Рецепт #Макарони #їжа-Телеграф