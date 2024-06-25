Обід за 15 хвилин з кількох інгредієнтів: рецепт пасти з овочами
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Приготування цієї пасти не займе у вас багато часу та сил.
Паста – це страва, яка не потребує представлення. Її люблять дорослі та діти, вона рятує в екстрені моменти і дає можливість зірвати кулінарний джекпот. також, пропонуємо рецепт спагетті карбонара.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати не просто пасту, а справжню вегетаріанську симфонію – пасту з овочами. Це не лише смачно, але й корисно, адже овочі щедро дарують нам вітаміни та мікроелементи.
Інгредієнти:
- 400 г пасти (будь-якого виду)
- 2 кабачки
- 1 баклажан
- 1 болгарський перець
- 2 цибулини
- 4 зубчики часнику
- 400 г помідорів (свіжих або консервованих)
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
- Свіжа зелень (петрушка, базилік)
Покрокова інструкція:
- Підготуємо овочі. Наріжте кабачки, баклажан, перець, цибулю та часник кубиками.
- Обсмажимо овочі. Розігрійте оливкову олію на сковороді. Додайте цибулю та часник і обсмажте до золотистого кольору.
- Додайте інші овочі. До цибулі та часнику додайте кабачки, баклажан та перець. Обсмажте овочі протягом 5-7 хвилин, помішуючи.
- Додайте помідори. Додайте до овочів подрібнені помідори (або консервовані у власному соку), сіль та перець за смаком. Тушкуйте овочі протягом 10-15 хвилин, до м'якості.
- Відваріть пасту. Відваріть пасту в підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці.
- Змішайте пасту з овочами. Злийте воду з пасти, додайте її до овочів на сковороді і добре перемішайте.
- Додайте зелень. Додайте до пасти з овочами подрібнену петрушку та базилік.
- Подавайте страву. Подавайте пасту з овочами гарячою, посипавши тертим сиром (за бажанням).
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