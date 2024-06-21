Варення з персиків: сонячне літо у кожній баночці
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Якщо ви любите персики, пропонуємо зробити з них варення, щоб мати змогу насолоджуватись ними навіть взимку.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті персики, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час подбати про те, щоб зберегти цю чудову ягоду на зиму, щоб у холодні дні насолодитися її неймовірним смаком.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати персикове варення, яке стане чудовою начинкою для пирогів, вареників, млинців або просто смачним десертом.
Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.
Інгредієнти:
- 1 кг персиків
- 500 г цукру
- 100 мл води
- 1/2 ч. л. лимонної кислоти
Приготування:
- Персики переберіть, видаліть плодоніжки.
- Наріжте персики на шматочки.
- У каструлю з водою додайте цукор і доведіть до кипіння.
- Додайте персики і варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Додайте лимонну кислоту і варіть ще 2-3 хвилини.
- Розлийте гаряче варення по стерилізованих банках.
- Закатайте банки кришками.
- Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.
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