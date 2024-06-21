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Варення з персиків: сонячне літо у кожній баночці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Цей джем виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 21 червня 2024, 10:51
Цей джем виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви любите персики, пропонуємо зробити з них варення, щоб мати змогу насолоджуватись ними навіть взимку.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті персики, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час подбати про те, щоб зберегти цю чудову ягоду на зиму, щоб у холодні дні насолодитися її неймовірним смаком.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати персикове варення, яке стане чудовою начинкою для пирогів, вареників, млинців або просто смачним десертом.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

  • 1 кг персиків
  • 500 г цукру
  • 100 мл води
  • 1/2 ч. л. лимонної кислоти

Приготування:

  1. Персики переберіть, видаліть плодоніжки.
  2. Наріжте персики на шматочки.
  3. У каструлю з водою додайте цукор і доведіть до кипіння.
  4. Додайте персики і варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
  5. Додайте лимонну кислоту і варіть ще 2-3 хвилини.
  6. Розлийте гаряче варення по стерилізованих банках.
  7. Закатайте банки кришками.
  8. Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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