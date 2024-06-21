Варення з персиків: сонячне літо у кожній баночці

Якщо ви любите персики, пропонуємо зробити з них варення, щоб мати змогу насолоджуватись ними навіть взимку.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті персики, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час подбати про те, щоб зберегти цю чудову ягоду на зиму, щоб у холодні дні насолодитися її неймовірним смаком.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати персикове варення, яке стане чудовою начинкою для пирогів, вареників, млинців або просто смачним десертом.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

1 кг персиків

500 г цукру

100 мл води

1/2 ч. л. лимонної кислоти

Приготування:

Персики переберіть, видаліть плодоніжки. Наріжте персики на шматочки. У каструлю з водою додайте цукор і доведіть до кипіння. Додайте персики і варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну. Додайте лимонну кислоту і варіть ще 2-3 хвилини. Розлийте гаряче варення по стерилізованих банках. Закатайте банки кришками. Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.

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