Скумбрія на грилі: ароматна та соковита риба за лічені хвилини
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Скумбрія, приготована за цим рецептом, виходить соковитою та неймовірно смачною.
Скумбрія на грилі — це страва, яка не потребує багато зусиль, але завжди гарантує вражаючий результат. Її можна приготувати цілим шматком або філе, з різноманітними спеціями та маринадами.
Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом скумбрії на грилі, який підкорить вас своїм лаконічним смаком та легкістю приготування. Також, пропонуємо рецепт запеченої дорадо.
Інгредієнти:
- 2 скумбрії (свіжі або заморожені)
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. сушеного орегано
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
- Сіль за смаком
Приготування:
- Підготуємо рибу: Якщо використовуєте заморожену скумбрію, розморозьте її при кімнатній температурі. Очистіть рибу від луски, видаліть нутрощі та чорну плівку. Промийте скумбрію під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками.
- Готуємо маринад: У мисці з'єднайте оливкову олію, лимонний сік, орегано, чорний перець та сіль. Перемішайте до однорідної маси.
- Маринад риби: Покладіть скумбрію в маринад, ретельно обмажте її з усіх боків. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште маринуватися в холодильнику протягом 30 хвилин або 1 години.
- Розігріваємо гриль: Розігрійте гриль до середньо-високої температури. Якщо ви використовуєте сковороду гриль, розігрійте її на плиті на сильному вогні.
- Обсмажуємо скумбрію: Викладіть скумбрію на розігрітий гриль. Обсмажуйте протягом 7-8 хвилин з кожного боку для прожарки medium (злегка рожеве всередині) або довше для більш просмаженої риби.
- Подаємо скумбрію: Перекладіть готову скумбрію на тарілку, полийте залишками маринаду та прикрасьте свіжою зеленню за бажанням.
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