Скумбрія на грилі: ароматна та соковита риба за лічені хвилини

Скумбрія, приготована за цим рецептом, виходить соковитою та неймовірно смачною.

Скумбрія на грилі — це страва, яка не потребує багато зусиль, але завжди гарантує вражаючий результат. Її можна приготувати цілим шматком або філе, з різноманітними спеціями та маринадами.

Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом скумбрії на грилі, який підкорить вас своїм лаконічним смаком та легкістю приготування. Також, пропонуємо рецепт запеченої дорадо.

Інгредієнти:

2 скумбрії (свіжі або заморожені)

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. сушеного орегано

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

Сіль за смаком

Приготування:

Підготуємо рибу: Якщо використовуєте заморожену скумбрію, розморозьте її при кімнатній температурі. Очистіть рибу від луски, видаліть нутрощі та чорну плівку. Промийте скумбрію під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками. Готуємо маринад: У мисці з'єднайте оливкову олію, лимонний сік, орегано, чорний перець та сіль. Перемішайте до однорідної маси. Маринад риби: Покладіть скумбрію в маринад, ретельно обмажте її з усіх боків. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште маринуватися в холодильнику протягом 30 хвилин або 1 години. Розігріваємо гриль: Розігрійте гриль до середньо-високої температури. Якщо ви використовуєте сковороду гриль, розігрійте її на плиті на сильному вогні. Обсмажуємо скумбрію: Викладіть скумбрію на розігрітий гриль. Обсмажуйте протягом 7-8 хвилин з кожного боку для прожарки medium (злегка рожеве всередині) або довше для більш просмаженої риби. Подаємо скумбрію: Перекладіть готову скумбрію на тарілку, полийте залишками маринаду та прикрасьте свіжою зеленню за бажанням.

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