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Скумбрія на грилі: ароматна та соковита риба за лічені хвилини

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця риба стане зіркою на вашому барбекю (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця риба стане зіркою на вашому барбекю (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Скумбрія, приготована за цим рецептом, виходить соковитою та неймовірно смачною.

Скумбрія на грилі — це страва, яка не потребує багато зусиль, але завжди гарантує вражаючий результат. Її можна приготувати цілим шматком або філе, з різноманітними спеціями та маринадами.

Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом скумбрії на грилі, який підкорить вас своїм лаконічним смаком та легкістю приготування. Також, пропонуємо рецепт запеченої дорадо.

Інгредієнти:

  • 2 скумбрії (свіжі або заморожені)
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • Сіль за смаком

Приготування:

  1. Підготуємо рибу: Якщо використовуєте заморожену скумбрію, розморозьте її при кімнатній температурі. Очистіть рибу від луски, видаліть нутрощі та чорну плівку. Промийте скумбрію під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками.
  2. Готуємо маринад: У мисці з'єднайте оливкову олію, лимонний сік, орегано, чорний перець та сіль. Перемішайте до однорідної маси.
  3. Маринад риби: Покладіть скумбрію в маринад, ретельно обмажте її з усіх боків. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште маринуватися в холодильнику протягом 30 хвилин або 1 години.
  4. Розігріваємо гриль: Розігрійте гриль до середньо-високої температури. Якщо ви використовуєте сковороду гриль, розігрійте її на плиті на сильному вогні.
  5. Обсмажуємо скумбрію: Викладіть скумбрію на розігрітий гриль. Обсмажуйте протягом 7-8 хвилин з кожного боку для прожарки medium (злегка рожеве всередині) або довше для більш просмаженої риби.
  6. Подаємо скумбрію: Перекладіть готову скумбрію на тарілку, полийте залишками маринаду та прикрасьте свіжою зеленню за бажанням.

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#Рецепт #їжа-Телеграф