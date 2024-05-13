Ресторанна смакота у вас вдома: рецепт запеченої дорадо
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Дорадо стане чудовим варіантом вечері чи обіду.
Дорадо, або королівська скумбрія, — це не просто риба, а справжній делікатес. Її ніжне біле м'ясо, насичений смак та привабливий зовнішній вигляд роблять її фаворитом на столах гурманів у всьому світі. А приготувати цю чудову рибу вдома зовсім не складно, адже духовка стане вашим вірним помічником. Також,ми писали про надзвичайно простий рецепт смаженої тріски.
Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але вишуканими рецептами дорадо в духовці, які підкорять ваші серця та шлунки.
1. Дорадо з лимоном та розмарином: класика простоти
Інгредієнти:
- 1 дорадо (близько 500 г)
- 1 лимон
- 2 гілочки розмарину
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200°C.
- Дорадо випатрайте, ретельно вимийте та обсушіть паперовими рушниками.
- З лимона зніміть цедру та наріжте його тонкими скибочками.
- У черевну порожнину риби покладіть гілочки розмарину, кілька скибочок лимона та посоліть зсередини.
- Зверху рибу натріть оливковою олією, сіллю та перцем.
- Викладіть дорадо на деко, застелене фольгою, і поруч розмістіть залишки лимона.
- Випікайте рибу протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки.
Порада: Подавайте дорадо з лимоном та розмарином, поливаючи її соком, що утворився під час випікання. Доповніть страву свіжими овочами, оливками або рисом.
2. Дорадо з овочами та травами: феєрверк смаків
Інгредієнти:
- 1 дорадо (близько 600 г)
- 1 цибулина
- 1 болгарський перець
- 1 помідор
- 2 зубчики часнику
- 1 гілочка чебрецю
- 1 гілочка базиліку
- 3 ст. л. оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Дорадо випатрайте, ретельно вимийте та обсушіть паперовими рушниками.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями, болгарський перець — соломкою, а помідор — кубиками.
- У черевну порожнину риби покладіть гілочку чебрецю, кілька зубчиків часнику та посоліть зсередини.
- На деко, застелене фольгою, викладіть дорадо, а навколо нього — цибулю, перець та помідор.
- Зверху рибу полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і посипте гілочками базиліку.
- Випікайте рибу протягом 30-35 хвилин, або до готовності овочів.
Порада: Подавайте дорадо з овочами та травами, поливаючи її соком, що утворився під час випікання. Доповніть страву зеленню, оливками або лимоном.
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