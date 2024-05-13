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Ресторанна смакота у вас вдома: рецепт запеченої дорадо

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця риба дуже смачна та легко готується (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця риба дуже смачна та легко готується (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Дорадо стане чудовим варіантом вечері чи обіду.

Дорадо, або королівська скумбрія, — це не просто риба, а справжній делікатес. Її ніжне біле м'ясо, насичений смак та привабливий зовнішній вигляд роблять її фаворитом на столах гурманів у всьому світі. А приготувати цю чудову рибу вдома зовсім не складно, адже духовка стане вашим вірним помічником. Також,ми писали про надзвичайно простий рецепт смаженої тріски.

Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але вишуканими рецептами дорадо в духовці, які підкорять ваші серця та шлунки.

1. Дорадо з лимоном та розмарином: класика простоти

Інгредієнти:

  • 1 дорадо (близько 500 г)
  • 1 лимон
  • 2 гілочки розмарину
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200°C.
  2. Дорадо випатрайте, ретельно вимийте та обсушіть паперовими рушниками.
  3. З лимона зніміть цедру та наріжте його тонкими скибочками.
  4. У черевну порожнину риби покладіть гілочки розмарину, кілька скибочок лимона та посоліть зсередини.
  5. Зверху рибу натріть оливковою олією, сіллю та перцем.
  6. Викладіть дорадо на деко, застелене фольгою, і поруч розмістіть залишки лимона.
  7. Випікайте рибу протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки.

Порада: Подавайте дорадо з лимоном та розмарином, поливаючи її соком, що утворився під час випікання. Доповніть страву свіжими овочами, оливками або рисом.

2. Дорадо з овочами та травами: феєрверк смаків

Інгредієнти:

  • 1 дорадо (близько 600 г)
  • 1 цибулина
  • 1 болгарський перець
  • 1 помідор
  • 2 зубчики часнику
  • 1 гілочка чебрецю
  • 1 гілочка базиліку
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. Дорадо випатрайте, ретельно вимийте та обсушіть паперовими рушниками.
  3. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, болгарський перець — соломкою, а помідор — кубиками.
  4. У черевну порожнину риби покладіть гілочку чебрецю, кілька зубчиків часнику та посоліть зсередини.
  5. На деко, застелене фольгою, викладіть дорадо, а навколо нього — цибулю, перець та помідор.
  6. Зверху рибу полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і посипте гілочками базиліку.
  7. Випікайте рибу протягом 30-35 хвилин, або до готовності овочів.

Порада: Подавайте дорадо з овочами та травами, поливаючи її соком, що утворився під час випікання. Доповніть страву зеленню, оливками або лимоном.

Раніше ми публікували рецепт ніжної риби у вершковому соусі. А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати бутербродну пасту з оселедця за рецептом "Телеграфа".

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#Рецепт #Риба #їжа-Телеграф