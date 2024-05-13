Ресторанна смакота у вас вдома: рецепт запеченої дорадо

Дорадо стане чудовим варіантом вечері чи обіду.

Дорадо, або королівська скумбрія, — це не просто риба, а справжній делікатес. Її ніжне біле м'ясо, насичений смак та привабливий зовнішній вигляд роблять її фаворитом на столах гурманів у всьому світі. А приготувати цю чудову рибу вдома зовсім не складно, адже духовка стане вашим вірним помічником. Також,ми писали про надзвичайно простий рецепт смаженої тріски.

Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але вишуканими рецептами дорадо в духовці, які підкорять ваші серця та шлунки.

1. Дорадо з лимоном та розмарином: класика простоти

Інгредієнти:

1 дорадо (близько 500 г)

1 лимон

2 гілочки розмарину

2 ст. л. оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Розігрійте духовку до 200°C. Дорадо випатрайте, ретельно вимийте та обсушіть паперовими рушниками. З лимона зніміть цедру та наріжте його тонкими скибочками. У черевну порожнину риби покладіть гілочки розмарину, кілька скибочок лимона та посоліть зсередини. Зверху рибу натріть оливковою олією, сіллю та перцем. Викладіть дорадо на деко, застелене фольгою, і поруч розмістіть залишки лимона. Випікайте рибу протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки.

Порада: Подавайте дорадо з лимоном та розмарином, поливаючи її соком, що утворився під час випікання. Доповніть страву свіжими овочами, оливками або рисом.

2. Дорадо з овочами та травами: феєрверк смаків

Інгредієнти:

1 дорадо (близько 600 г)

1 цибулина

1 болгарський перець

1 помідор

2 зубчики часнику

1 гілочка чебрецю

1 гілочка базиліку

3 ст. л. оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Дорадо випатрайте, ретельно вимийте та обсушіть паперовими рушниками. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, болгарський перець — соломкою, а помідор — кубиками. У черевну порожнину риби покладіть гілочку чебрецю, кілька зубчиків часнику та посоліть зсередини. На деко, застелене фольгою, викладіть дорадо, а навколо нього — цибулю, перець та помідор. Зверху рибу полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і посипте гілочками базиліку. Випікайте рибу протягом 30-35 хвилин, або до готовності овочів.

Порада: Подавайте дорадо з овочами та травами, поливаючи її соком, що утворився під час випікання. Доповніть страву зеленню, оливками або лимоном.

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