Скумбрия на гриле: ароматная и сочная рыба за считанные минуты

Скумбрия, приготовленная по этому рецепту, получается сочной и невероятно вкусной.

Скумбрия на гриле – это блюдо, которое не требует много усилий, но всегда гарантирует впечатляющий результат. Ее можно приготовить целым куском или филе, с разнообразными специями и маринадами.

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом скумбрии на гриле, который покорит вас своим лаконичным вкусом и лёгкостью приготовления. Также, предлагаем рецепт запеченной дорадой.

Ингредиенты:

2 скумбрии (свежие или замороженные)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. сушеного орегано

1/2 ч. л. черного молотого перца

Соль по вкусу

Приготовление:

Подготовим рыбу Если используете замороженную скумбрию, разморозьте ее при комнатной температуре. Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности и черную пленку. Промойте скумбрию под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Готовим маринад: в миске соедините оливковое масло, лимонный сок, орегано, черный перец и соль. Перемешайте до однородной массы. Маринад рыбы: Уложите скумбрию в маринад, тщательно обмажьте ее со всех сторон. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике в течение 30 минут или 1 часа. Разогреваем гриль: Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Если вы используете гриль сковороду, разогрейте ее на плите на сильном огне. Обжариваем скумбрию: Выложите скумбрию на разогретый гриль. Обжаривайте в течение 7-8 минут с каждой стороны для прожарки medium (слегка розовое внутри) или длиннее для более прожаренной рыбы. Подаем скумбрию: Переложите готовую скумбрию на тарелку, полейте остатками маринада и украсьте свежей зеленью по желанию.

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