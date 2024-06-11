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Скумбрия на гриле: ароматная и сочная рыба за считанные минуты

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта рыба станет звездой на вашем барбекю (изображение создано с помощью ИИ)
Эта рыба станет звездой на вашем барбекю (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Скумбрия, приготовленная по этому рецепту, получается сочной и невероятно вкусной.

Скумбрия на гриле – это блюдо, которое не требует много усилий, но всегда гарантирует впечатляющий результат. Ее можно приготовить целым куском или филе, с разнообразными специями и маринадами.

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом скумбрии на гриле, который покорит вас своим лаконичным вкусом и лёгкостью приготовления. Также, предлагаем рецепт запеченной дорадой.

Ингредиенты:

  • 2 скумбрии (свежие или замороженные)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовим рыбу Если используете замороженную скумбрию, разморозьте ее при комнатной температуре. Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности и черную пленку. Промойте скумбрию под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Готовим маринад: в миске соедините оливковое масло, лимонный сок, орегано, черный перец и соль. Перемешайте до однородной массы.
  3. Маринад рыбы: Уложите скумбрию в маринад, тщательно обмажьте ее со всех сторон. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике в течение 30 минут или 1 часа.
  4. Разогреваем гриль: Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Если вы используете гриль сковороду, разогрейте ее на плите на сильном огне.
  5. Обжариваем скумбрию: Выложите скумбрию на разогретый гриль. Обжаривайте в течение 7-8 минут с каждой стороны для прожарки medium (слегка розовое внутри) или длиннее для более прожаренной рыбы.
  6. Подаем скумбрию: Переложите готовую скумбрию на тарелку, полейте остатками маринада и украсьте свежей зеленью по желанию.

Раньше мы публиковали рецепт нежной рыбы в сливочном соусе. А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить бутербродную пасту из сельди по рецепту "Телеграфа".

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