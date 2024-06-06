Суп-пюре з цукіні та петрушкою: легкий та ароматний обід

Ця страва є ідеальною для літа — він легкий, ароматний та дуже смачний.

Суп-пюре з цукіні — це не лише смачна, але й неймовірно корисна страва. Цей овоч багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які роблять його чудовим вибором для здорового харчування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжного зеленого супу-пюре з цукіні, який стане справжньою окрасою вашого столу. Про це пише Smachno.ua.

Переваги супу-пюре з цукіні:

Корисний: Цей суп багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які важливі для здоров'я.

Цей суп багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які важливі для здоров'я. Легкий: Суп-пюре легко засвоюється, тому він ідеально підходить для людей з чутливим шлунком.

Суп-пюре легко засвоюється, тому він ідеально підходить для людей з чутливим шлунком. Ситний: Незважаючи на свою легкість, цей суп досить ситний і може стати повноцінною трапезою.

Незважаючи на свою легкість, цей суп досить ситний і може стати повноцінною трапезою. Швидкий: Суп-пюре готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.

Суп-пюре готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні. Універсальний: Ви можете додати до цього супу інші овочі, спеції та зелень на свій смак.

Інгредієнти:

2 цукіні

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

500 мл овочевого бульйону

100 мл вершків (за бажанням)

Сіль та перець за смаком

1 столова ложка свіжої зелені (петрушка, кріп) (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Обсмажте цибулю та часник. Подрібніть цибулю та часник. У каструлі розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до м'якості, потім додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину. Додайте цукіні. Цукіні наріжте кубиками, додайте до обсмаженої цибулі та часнику. Перемішайте. Влийте бульйон. Залийте овочі овочевим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте протягом 15-20 хвилин, до м'якості цукіні. Подрібніть суп. Зніміть суп з вогню, дайте йому трохи охолонути, а потім подрібніть його за допомогою блендера до однорідної маси. Додайте вершки (за бажанням). Додайте вершки (за бажанням), посоліть, поперчіть і перемішайте. Додайте зелень (за бажанням). Додайте подрібнену зелень (за бажанням) і перемішайте. Подавайте суп. Суп-пюре з цукіні готовий! Подавайте його гарячим з грінками або крутонами.

Цей наваристий суп добре зігріває в холоди. Також ми ділились рецептом дуже смачної та ароматної шурпи. Радимо звернути увагу на рецепт дуже смачного салату з м’ясом.