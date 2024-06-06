Суп-пюре з цукіні та петрушкою: легкий та ароматний обід
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Ця страва є ідеальною для літа — він легкий, ароматний та дуже смачний.
Суп-пюре з цукіні — це не лише смачна, але й неймовірно корисна страва. Цей овоч багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які роблять його чудовим вибором для здорового харчування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжного зеленого супу-пюре з цукіні, який стане справжньою окрасою вашого столу. Про це пише Smachno.ua.
Переваги супу-пюре з цукіні:
- Корисний: Цей суп багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які важливі для здоров'я.
- Легкий: Суп-пюре легко засвоюється, тому він ідеально підходить для людей з чутливим шлунком.
- Ситний: Незважаючи на свою легкість, цей суп досить ситний і може стати повноцінною трапезою.
- Швидкий: Суп-пюре готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.
- Універсальний: Ви можете додати до цього супу інші овочі, спеції та зелень на свій смак.
Інгредієнти:
- 2 цукіні
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 500 мл овочевого бульйону
- 100 мл вершків (за бажанням)
- Сіль та перець за смаком
- 1 столова ложка свіжої зелені (петрушка, кріп) (за бажанням)
Покрокова інструкція:
- Обсмажте цибулю та часник. Подрібніть цибулю та часник. У каструлі розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до м'якості, потім додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину.
- Додайте цукіні. Цукіні наріжте кубиками, додайте до обсмаженої цибулі та часнику. Перемішайте.
- Влийте бульйон. Залийте овочі овочевим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте протягом 15-20 хвилин, до м'якості цукіні.
- Подрібніть суп. Зніміть суп з вогню, дайте йому трохи охолонути, а потім подрібніть його за допомогою блендера до однорідної маси.
- Додайте вершки (за бажанням). Додайте вершки (за бажанням), посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Додайте зелень (за бажанням). Додайте подрібнену зелень (за бажанням) і перемішайте.
- Подавайте суп. Суп-пюре з цукіні готовий! Подавайте його гарячим з грінками або крутонами.
Цей наваристий суп добре зігріває в холоди. Також ми ділились рецептом дуже смачної та ароматної шурпи. Радимо звернути увагу на рецепт дуже смачного салату з м’ясом.