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Суп-пюре з цукіні та петрушкою: легкий та ароматний обід

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей суп стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей суп стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця страва є ідеальною для літа — він легкий, ароматний та дуже смачний.

Суп-пюре з цукіні — це не лише смачна, але й неймовірно корисна страва. Цей овоч багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які роблять його чудовим вибором для здорового харчування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжного зеленого супу-пюре з цукіні, який стане справжньою окрасою вашого столу. Про це пише Smachno.ua.

Переваги супу-пюре з цукіні:

  • Корисний: Цей суп багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які важливі для здоров'я.
  • Легкий: Суп-пюре легко засвоюється, тому він ідеально підходить для людей з чутливим шлунком.
  • Ситний: Незважаючи на свою легкість, цей суп досить ситний і може стати повноцінною трапезою.
  • Швидкий: Суп-пюре готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.
  • Універсальний: Ви можете додати до цього супу інші овочі, спеції та зелень на свій смак.

Інгредієнти:

  • 2 цукіні
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 500 мл овочевого бульйону
  • 100 мл вершків (за бажанням)
  • Сіль та перець за смаком
  • 1 столова ложка свіжої зелені (петрушка, кріп) (за бажанням)

Покрокова інструкція:

  1. Обсмажте цибулю та часник. Подрібніть цибулю та часник. У каструлі розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до м'якості, потім додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину.
  2. Додайте цукіні. Цукіні наріжте кубиками, додайте до обсмаженої цибулі та часнику. Перемішайте.
  3. Влийте бульйон. Залийте овочі овочевим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте протягом 15-20 хвилин, до м'якості цукіні.
  4. Подрібніть суп. Зніміть суп з вогню, дайте йому трохи охолонути, а потім подрібніть його за допомогою блендера до однорідної маси.
  5. Додайте вершки (за бажанням). Додайте вершки (за бажанням), посоліть, поперчіть і перемішайте.
  6. Додайте зелень (за бажанням). Додайте подрібнену зелень (за бажанням) і перемішайте.
  7. Подавайте суп. Суп-пюре з цукіні готовий! Подавайте його гарячим з грінками або крутонами.

Цей наваристий суп добре зігріває в холоди. Також ми ділились рецептом дуже смачної та ароматної шурпи. Радимо звернути увагу на рецепт дуже смачного салату з м’ясом.

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