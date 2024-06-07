Не треба нудитися біля плити, щоб приготувати: лінивий рецепт тірамісу з печивом

Приготування цього десерту не займе у вас багато часу.

Тірамісу — це не просто десерт, а справжня легенда італійської кухні. Його ніжні вершково-кавові шари, просочені ароматним лікером, та хрусткі палички "савоярді" створюють неповторний смак, який підкорить серця найвибагливіших гурманів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом тірамісу, який ви зможете легко приготувати вдома, немов справжній італійський маестро.

Чому тірамісу з печивом варто приготувати вдома?

Свіжі та якісні інгредієнти: Ви можете контролювати свіжість та якість продуктів, з яких будете готувати тірамісу, адже будете використовувати їх власноруч.

Ви можете контролювати свіжість та якість продуктів, з яких будете готувати тірамісу, адже будете використовувати їх власноруч. Без штучних добавок: Домашнє тірамісу не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів, на відміну від магазинних аналогів.

Домашнє тірамісу не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів, на відміну від магазинних аналогів. Економія: Приготувати тірамісу вдома значно дешевше, ніж купити його в магазині.

Приготувати тірамісу вдома значно дешевше, ніж купити його в магазині. Враження: Цей десерт стане чудовим подарунком для ваших близьких або прикрасою святкового столу, адже він неодмінно вразить всіх своїм вишуканим смаком.

Цей десерт стане чудовим подарунком для ваших близьких або прикрасою святкового столу, адже він неодмінно вразить всіх своїм вишуканим смаком. Простота: Не бійтеся, адже приготувати тірамісу не так складно, як здається.

Інгредієнти:

Для кавового просочення:

250 мл міцної кави

50 г цукру

50 мл лікеру Амаретто (за бажанням)

Для крему:

500 г сиру маскарпоне

4 яйця

100 г цукру

1 столова ложка ванільного екстракту

Для збирання:

200 г печива "савоярді"

Какао-порошок для посипання

Покрокова інструкція:

Приготуйте кавове просочення: Заваріть міцну каву, дайте їй охолонути. Додайте цукор і розмішайте до повного розчинення. Додайте лікер Амаретто (за бажанням) і перемішайте. Відокремте білки від жовтків: Відокремте білки від жовтків. Збийте жовтки з цукром: Жовтки з цукром збийте до пишної маси. Додайте маскарпоне: Додайте маскарпоне до жовтків з цукром і збийте до однорідної маси. Збийте білки: Білки збийте до стійких піків. Об'єднайте білки з сирною масою: Осторожно введіть збиті білки в сирну масу, щоб зберегти її пишність. Сформуйте тірамісу: Візьміть форму для випікання. Вмочіть печиво "савоярді" в кавове просочення і викладіть на дно форми. Нанесіть шар сирного крему. Повторіть шари, закінчуючи шаром крему. Приберіть тірамісу в холодильник: Накрийте тірамісу харчовою плівкою і поставте в холодильник на 4-6 годин, а краще на ніч. Подавайте тірамісу: Перед подачею щедро посипте тірамісу какао-порошком.

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