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Не треба нудитися біля плити, щоб приготувати: лінивий рецепт тірамісу з печивом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Лінивий тірамісу нічим не поступається класичному (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 07 червня 2024, 10:42
Лінивий тірамісу нічим не поступається класичному (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього десерту не займе у вас багато часу.

Тірамісу — це не просто десерт, а справжня легенда італійської кухні. Його ніжні вершково-кавові шари, просочені ароматним лікером, та хрусткі палички "савоярді" створюють неповторний смак, який підкорить серця найвибагливіших гурманів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом тірамісу, який ви зможете легко приготувати вдома, немов справжній італійський маестро.

Чому тірамісу з печивом варто приготувати вдома?

  • Свіжі та якісні інгредієнти: Ви можете контролювати свіжість та якість продуктів, з яких будете готувати тірамісу, адже будете використовувати їх власноруч.
  • Без штучних добавок: Домашнє тірамісу не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів, на відміну від магазинних аналогів.
  • Економія: Приготувати тірамісу вдома значно дешевше, ніж купити його в магазині.
  • Враження: Цей десерт стане чудовим подарунком для ваших близьких або прикрасою святкового столу, адже він неодмінно вразить всіх своїм вишуканим смаком.
  • Простота: Не бійтеся, адже приготувати тірамісу не так складно, як здається.

Інгредієнти:

Для кавового просочення:

  • 250 мл міцної кави
  • 50 г цукру
  • 50 мл лікеру Амаретто (за бажанням)

Для крему:

  • 500 г сиру маскарпоне
  • 4 яйця
  • 100 г цукру
  • 1 столова ложка ванільного екстракту

Для збирання:

  • 200 г печива "савоярді"
  • Какао-порошок для посипання

Покрокова інструкція:

  1. Приготуйте кавове просочення: Заваріть міцну каву, дайте їй охолонути. Додайте цукор і розмішайте до повного розчинення. Додайте лікер Амаретто (за бажанням) і перемішайте.
  2. Відокремте білки від жовтків: Відокремте білки від жовтків.
  3. Збийте жовтки з цукром: Жовтки з цукром збийте до пишної маси.
  4. Додайте маскарпоне: Додайте маскарпоне до жовтків з цукром і збийте до однорідної маси.
  5. Збийте білки: Білки збийте до стійких піків.
  6. Об'єднайте білки з сирною масою: Осторожно введіть збиті білки в сирну масу, щоб зберегти її пишність.
  7. Сформуйте тірамісу: Візьміть форму для випікання. Вмочіть печиво "савоярді" в кавове просочення і викладіть на дно форми. Нанесіть шар сирного крему. Повторіть шари, закінчуючи шаром крему.
  8. Приберіть тірамісу в холодильник: Накрийте тірамісу харчовою плівкою і поставте в холодильник на 4-6 годин, а краще на ніч.
  9. Подавайте тірамісу: Перед подачею щедро посипте тірамісу какао-порошком.

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