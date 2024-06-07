Не треба нудитися біля плити, щоб приготувати: лінивий рецепт тірамісу з печивом
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Приготування цього десерту не займе у вас багато часу.
Тірамісу — це не просто десерт, а справжня легенда італійської кухні. Його ніжні вершково-кавові шари, просочені ароматним лікером, та хрусткі палички "савоярді" створюють неповторний смак, який підкорить серця найвибагливіших гурманів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом тірамісу, який ви зможете легко приготувати вдома, немов справжній італійський маестро.
Чому тірамісу з печивом варто приготувати вдома?
- Свіжі та якісні інгредієнти: Ви можете контролювати свіжість та якість продуктів, з яких будете готувати тірамісу, адже будете використовувати їх власноруч.
- Без штучних добавок: Домашнє тірамісу не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів, на відміну від магазинних аналогів.
- Економія: Приготувати тірамісу вдома значно дешевше, ніж купити його в магазині.
- Враження: Цей десерт стане чудовим подарунком для ваших близьких або прикрасою святкового столу, адже він неодмінно вразить всіх своїм вишуканим смаком.
- Простота: Не бійтеся, адже приготувати тірамісу не так складно, як здається.
Інгредієнти:
Для кавового просочення:
- 250 мл міцної кави
- 50 г цукру
- 50 мл лікеру Амаретто (за бажанням)
Для крему:
- 500 г сиру маскарпоне
- 4 яйця
- 100 г цукру
- 1 столова ложка ванільного екстракту
Для збирання:
- 200 г печива "савоярді"
- Какао-порошок для посипання
Покрокова інструкція:
- Приготуйте кавове просочення: Заваріть міцну каву, дайте їй охолонути. Додайте цукор і розмішайте до повного розчинення. Додайте лікер Амаретто (за бажанням) і перемішайте.
- Відокремте білки від жовтків: Відокремте білки від жовтків.
- Збийте жовтки з цукром: Жовтки з цукром збийте до пишної маси.
- Додайте маскарпоне: Додайте маскарпоне до жовтків з цукром і збийте до однорідної маси.
- Збийте білки: Білки збийте до стійких піків.
- Об'єднайте білки з сирною масою: Осторожно введіть збиті білки в сирну масу, щоб зберегти її пишність.
- Сформуйте тірамісу: Візьміть форму для випікання. Вмочіть печиво "савоярді" в кавове просочення і викладіть на дно форми. Нанесіть шар сирного крему. Повторіть шари, закінчуючи шаром крему.
- Приберіть тірамісу в холодильник: Накрийте тірамісу харчовою плівкою і поставте в холодильник на 4-6 годин, а краще на ніч.
- Подавайте тірамісу: Перед подачею щедро посипте тірамісу какао-порошком.
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