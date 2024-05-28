Повітряна ніжність у вас на тарілці: рецепт полуничного тірамісу

Пропонуємо вам приготувати оновлений італійський десерт — полуничний тірамісу.

Тірамісу – це класичний італійський десерт, який чарує своїм ніжним смаком та вишуканістю. Сьогодні ми пропонуємо вам трохи оновити цей рецепт, додавши до нього свіжість та аромат літа – полуницю.

Полуничне тірамісу стане справжньою окрасою вашого столу та порадує вас та ваших близьких. Також, пропонуємо рецепт ніжного італійського десерту сабайон.

Інгредієнти:

Для бісквіта:

4 яйця

100 г цукру

100 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1 щіпка солі

Для крему:

250 г вершкового сиру (маскарпоне)

3 яйця

100 г цукру

1 ч. л. ванільного екстракту

250 мл вершків (33%)

Для просочення:

200 мл міцної кави

2 ст. л. лікеру Амаретто (за бажанням)

500 г полуниці

Для декору:

Какао-порошок

Свіжа полуниця

Приготування:

1. Бісквіт:

Відокремте білки від жовтків.

Збийте білки з цукром до стійких піків.

Додайте жовтки, борошно, розпушувач та сіль, акуратно перемішати.

Викладіть тісто у форму для запікання, застелену пергаментом.

Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Дайте бісквіту охолонути.

2. Крем:

Відокремте білки від жовтків.

Збийте жовтки з цукром до білої маси.

Додайте вершковий сир та ванільний екстракт, перемішайте до однорідності.

Збийте білки до стійких піків.

Окремо збийте вершки до стійких піків.

Додайте збиті білки та вершки до сирної маси, акуратно перемішати.

3. Збірка тірамісу:

Наріжте бісквіт на порційні шматки.

Просочіть кожен шматок бісквіта кавою з лікером.

Викладіть бісквіт на дно форми.

Поверх бісквіта викладіть шар крему.

Помийте та наріжте полуницю.

Додайте полуницю до крему.

Повторіть шари бісквіта, крему та полуниці.

Завершіть тірамісу шаром крему.

4. Декор:

Присипте тірамісу какао-порошком.

Прикрасьте свіжою полуницею.

Поставте тірамісу в холодильник на 3-4 години для просочення.

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