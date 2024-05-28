Повітряна ніжність у вас на тарілці: рецепт полуничного тірамісу
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Пропонуємо вам приготувати оновлений італійський десерт — полуничний тірамісу.
Тірамісу – це класичний італійський десерт, який чарує своїм ніжним смаком та вишуканістю. Сьогодні ми пропонуємо вам трохи оновити цей рецепт, додавши до нього свіжість та аромат літа – полуницю.
Полуничне тірамісу стане справжньою окрасою вашого столу та порадує вас та ваших близьких. Також, пропонуємо рецепт ніжного італійського десерту сабайон.
Інгредієнти:
- Для бісквіта:
- 4 яйця
- 100 г цукру
- 100 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1 щіпка солі
- Для крему:
- 250 г вершкового сиру (маскарпоне)
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- 250 мл вершків (33%)
- Для просочення:
- 200 мл міцної кави
- 2 ст. л. лікеру Амаретто (за бажанням)
- 500 г полуниці
- Для декору:
- Какао-порошок
- Свіжа полуниця
Приготування:
1. Бісквіт:
- Відокремте білки від жовтків.
- Збийте білки з цукром до стійких піків.
- Додайте жовтки, борошно, розпушувач та сіль, акуратно перемішати.
- Викладіть тісто у форму для запікання, застелену пергаментом.
- Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.
- Дайте бісквіту охолонути.
2. Крем:
- Відокремте білки від жовтків.
- Збийте жовтки з цукром до білої маси.
- Додайте вершковий сир та ванільний екстракт, перемішайте до однорідності.
- Збийте білки до стійких піків.
- Окремо збийте вершки до стійких піків.
- Додайте збиті білки та вершки до сирної маси, акуратно перемішати.
3. Збірка тірамісу:
- Наріжте бісквіт на порційні шматки.
- Просочіть кожен шматок бісквіта кавою з лікером.
- Викладіть бісквіт на дно форми.
- Поверх бісквіта викладіть шар крему.
- Помийте та наріжте полуницю.
- Додайте полуницю до крему.
- Повторіть шари бісквіта, крему та полуниці.
- Завершіть тірамісу шаром крему.
4. Декор:
- Присипте тірамісу какао-порошком.
- Прикрасьте свіжою полуницею.
- Поставте тірамісу в холодильник на 3-4 години для просочення.
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