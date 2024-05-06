Близькі проситимуть готувати щоранку: вдалий рецепт бананових оладок нашвидкуруч

Смачний та корисний сніданок

Дехто полюбляє їсти на сніданок вівсяну або гарбузову кашу. Інші надають перевагу солоним сніданкам, таким як пухкий омлет з авокадо або ролу з лаваша, з куркою та зеленню.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати на сніданок пухкі бананові оладки. На приготування тіста ви витратите лічені хвилини, а результат вас неодмінно порадує, інформують на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".

Як приготувати бананові оладки

Інгредієнти:

300 мл кефіру 2,5%;

1 банан;

1 яйце;

1 ст. л. цукру;

10 г ванільного цукру;

200 г борошна;

1/2 ч. л. соди;

3-4 ст. л. соняшникової олії (для смаження)

дрібка солі;

Спосіб приготування:

В миску всипати борошно, соду, сіль, змішати. Додати яйця цукор та ванільний цукор, перемішати. Влити 300 мл кефіру та перемішайте. Банан почистити та натерти його на тертці або розім'яти виделкою. Ретельно перемішати, щоб вийшло густе однорідне тісто. Викладати тісто на розігріту з олією сковороду, обсмажити з двох сторін до утворення золотистої скоринки.

А якщо ви любите банани, радимо приготувати ще один смачний банановий десерт. Для цього вам знадобляться лише три інгредієнти.