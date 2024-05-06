Близькі проситимуть готувати щоранку: вдалий рецепт бананових оладок нашвидкуруч
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Смачний та корисний сніданок
Дехто полюбляє їсти на сніданок вівсяну або гарбузову кашу. Інші надають перевагу солоним сніданкам, таким як пухкий омлет з авокадо або ролу з лаваша, з куркою та зеленню.
Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати на сніданок пухкі бананові оладки. На приготування тіста ви витратите лічені хвилини, а результат вас неодмінно порадує, інформують на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".
Як приготувати бананові оладки
Інгредієнти:
- 300 мл кефіру 2,5%;
- 1 банан;
- 1 яйце;
- 1 ст. л. цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 200 г борошна;
- 1/2 ч. л. соди;
- 3-4 ст. л. соняшникової олії (для смаження)
- дрібка солі;
Спосіб приготування:
- В миску всипати борошно, соду, сіль, змішати.
- Додати яйця цукор та ванільний цукор, перемішати.
- Влити 300 мл кефіру та перемішайте.
- Банан почистити та натерти його на тертці або розім'яти виделкою.
- Ретельно перемішати, щоб вийшло густе однорідне тісто.
- Викладати тісто на розігріту з олією сковороду, обсмажити з двох сторін до утворення золотистої скоринки.
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