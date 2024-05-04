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Класичний десерт заграє новими барвами: як приготувати "Тірамісу" без яєць

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Такий десерт просто тане в роті
Такий десерт просто тане в роті. Фото 1000.menu

Смачна та проста у приготуванні страва

Багато хто любить їсти "Тірамісу" і хоч раз готував його вдома. Однак багатьох насторожує у складі наявність сирих яєць, що може бути збудником небезпечних бактерій.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю смакоту по-новому — без сирих яєць. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena_romanova_".

Як приготувати "Тірамісу" без сирих яєць

Інгредієнти для просочування печива савоярді:

  • вода – 150 г;
  • цукор – 50 г;
  • згущене молоко – 1 ст. л.;
  • кава еспресо – 1 порція;
  • коньяк або ром – 5 г;

Спосіб приготування просочення:

  1. Всі інгредієнти з‘єднати.
  2. Довести до кипіння.
  3. Охолодити.

Основа для крему з жовтків:

  • жовтки – 6 шт.;
  • цукрова пудра – 100 г;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • молоко – 100 г;
  • ванільний цукор – 10 г;

Спосіб приготування:

  1. Інгредієнти з‘єднати.
  2. Заварити масу на водяній бані до загустіння — консистенція має бути як густа сметана.
  3. Охолодити.

Основний крем для десерту:

  • вершки охолоджені 30% – 350 г (збивати до крему, але не перебити);
  • жовткова основа – 180 г;
  • крем-сир (маскарпоне, філадельфія) – 250 г;

Спосіб приготування:

  1. Жовткову основу і крем-сир додати до збитих вершків.
  2. Збити до однорідного стану крему.
  3. Зібрати десерт, перед подачею посипати какао.

А якщо ви любите смачні десерти, рекомендуємо приготувати смакоту з бананом у склянці. Готуватись він дуже просто, а з’їдається швидко.

Теги:
#Десерт #Тірамісу #Готуємо вдома