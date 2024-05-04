Класичний десерт заграє новими барвами: як приготувати "Тірамісу" без яєць

Смачна та проста у приготуванні страва

Багато хто любить їсти "Тірамісу" і хоч раз готував його вдома. Однак багатьох насторожує у складі наявність сирих яєць, що може бути збудником небезпечних бактерій.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю смакоту по-новому — без сирих яєць. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena_romanova_".

Як приготувати "Тірамісу" без сирих яєць

Інгредієнти для просочування печива савоярді:

вода – 150 г;

цукор – 50 г;

згущене молоко – 1 ст. л.;

кава еспресо – 1 порція;

коньяк або ром – 5 г;

Спосіб приготування просочення:

Всі інгредієнти з‘єднати. Довести до кипіння. Охолодити.

Основа для крему з жовтків:

жовтки – 6 шт.;

цукрова пудра – 100 г;

борошно – 1 ст. л.;

молоко – 100 г;

ванільний цукор – 10 г;

Спосіб приготування:

Інгредієнти з‘єднати. Заварити масу на водяній бані до загустіння — консистенція має бути як густа сметана. Охолодити.

Основний крем для десерту:

вершки охолоджені 30% – 350 г (збивати до крему, але не перебити);

жовткова основа – 180 г;

крем-сир (маскарпоне, філадельфія) – 250 г;

Спосіб приготування:

Жовткову основу і крем-сир додати до збитих вершків. Збити до однорідного стану крему. Зібрати десерт, перед подачею посипати какао.

А якщо ви любите смачні десерти, рекомендуємо приготувати смакоту з бананом у склянці. Готуватись він дуже просто, а з’їдається швидко.