Класичний десерт заграє новими барвами: як приготувати "Тірамісу" без яєць
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Смачна та проста у приготуванні страва
Багато хто любить їсти "Тірамісу" і хоч раз готував його вдома. Однак багатьох насторожує у складі наявність сирих яєць, що може бути збудником небезпечних бактерій.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю смакоту по-новому — без сирих яєць. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena_romanova_".
Як приготувати "Тірамісу" без сирих яєць
Інгредієнти для просочування печива савоярді:
- вода – 150 г;
- цукор – 50 г;
- згущене молоко – 1 ст. л.;
- кава еспресо – 1 порція;
- коньяк або ром – 5 г;
Спосіб приготування просочення:
- Всі інгредієнти з‘єднати.
- Довести до кипіння.
- Охолодити.
Основа для крему з жовтків:
- жовтки – 6 шт.;
- цукрова пудра – 100 г;
- борошно – 1 ст. л.;
- молоко – 100 г;
- ванільний цукор – 10 г;
Спосіб приготування:
- Інгредієнти з‘єднати.
- Заварити масу на водяній бані до загустіння — консистенція має бути як густа сметана.
- Охолодити.
Основний крем для десерту:
- вершки охолоджені 30% – 350 г (збивати до крему, але не перебити);
- жовткова основа – 180 г;
- крем-сир (маскарпоне, філадельфія) – 250 г;
Спосіб приготування:
- Жовткову основу і крем-сир додати до збитих вершків.
- Збити до однорідного стану крему.
- Зібрати десерт, перед подачею посипати какао.
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