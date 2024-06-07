Не надо скучать у плиты, чтобы приготовить: ленивый рецепт тирамиса с печеньем
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Приготовление этого десерта не займет много времени.
Тирамис – это не просто десерт, а настоящая легенда итальянской кухни. Его нежные сливочно-кофейные слои, пропитанные ароматным ликером, и хрустящие палочки "савоярди" создают неповторимый вкус, который покорит сердца самых требовательных гурманов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом тирамиса, который вы сможете легко приготовить дома, словно настоящий итальянский маэстро.
Почему тирамису с печеньем следует приготовить дома?
- Свежие и качественные ингредиенты: Вы можете контролировать свежесть и качество продуктов, из которых готовите тирамису, ведь будете использовать их собственноручно.
- Без искусственных добавок: Домашнее тирамису не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, в отличие от магазинных аналогов.
- Экономия: Приготовить тирамису дома гораздо дешевле, чем купить его в магазине.
- Этот десерт станет прекрасным подарком для ваших близких или украшением праздничного стола, ведь он непременно поразит всех своим изысканным вкусом.
- Простота: Не бойтесь, ведь приготовить тирамису не так сложно, как кажется.
Ингредиенты:
Для кофейной пропитки:
- 250 мл крепкого кофе
- 50 г сахара
- 50 мл ликера Амаретто (по желанию)
Для крема:
- 500 г сыра маскарпоне
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 1 столовая ложка ванильного экстракта
Для сборки:
- 200 г печенья "савоярди"
- Какао-порошок для посыпки
Пошаговая инструкция:
- Приготовьте кофейную пропитку: Заварите крепкий кофе, дайте ему остыть. Добавьте сахар и размешайте до полного растворения. Добавьте ликер Амаретто (при желании) и перемешайте.
- Отделите белки от желтков. Отделите белки от желтков.
- Взбейте желтки с сахаром Желтки с сахаром взбейте до пышной массы.
- Добавьте маскарпоне: Добавьте маскарпоне в желтки с сахаром и взбейте до однородной массы.
- Взбейте белки: Белки взбейте до стойких пиков.
- Соедините белки с творожной массой: Осторожно введите взбитые белки в творожную массу, чтобы сохранить ее великолепие.
- Сформируйте тирамису: Возьмите форму для выпечки. Смочите печенье "савоярди" в кофейную пропитку и выложите на дно формы. Нанесите слой творожного крема. Повторите слои, заканчивая слоем крема.
- Уберите тирамису в холодильник: Накройте тирамису пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь.
- Подавайте тирамису: Перед подачей щедро посыпьте тирамису какао-порошком.
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