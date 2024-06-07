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Не надо скучать у плиты, чтобы приготовить: ленивый рецепт тирамиса с печеньем

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Ленивый тирамис ничем не уступает классическому (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 07 июня 2024, 10:42
Ленивый тирамис ничем не уступает классическому (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого десерта не займет много времени.

Тирамис – это не просто десерт, а настоящая легенда итальянской кухни. Его нежные сливочно-кофейные слои, пропитанные ароматным ликером, и хрустящие палочки "савоярди" создают неповторимый вкус, который покорит сердца самых требовательных гурманов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом тирамиса, который вы сможете легко приготовить дома, словно настоящий итальянский маэстро.

Почему тирамису с печеньем следует приготовить дома?

  • Свежие и качественные ингредиенты: Вы можете контролировать свежесть и качество продуктов, из которых готовите тирамису, ведь будете использовать их собственноручно.
  • Без искусственных добавок: Домашнее тирамису не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, в отличие от магазинных аналогов.
  • Экономия: Приготовить тирамису дома гораздо дешевле, чем купить его в магазине.
  • Этот десерт станет прекрасным подарком для ваших близких или украшением праздничного стола, ведь он непременно поразит всех своим изысканным вкусом.
  • Простота: Не бойтесь, ведь приготовить тирамису не так сложно, как кажется.

Ингредиенты:

Для кофейной пропитки:

  • 250 мл крепкого кофе
  • 50 г сахара
  • 50 мл ликера Амаретто (по желанию)

Для крема:

  • 500 г сыра маскарпоне
  • 4 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта

Для сборки:

  • 200 г печенья "савоярди"
  • Какао-порошок для посыпки

Пошаговая инструкция:

  1. Приготовьте кофейную пропитку: Заварите крепкий кофе, дайте ему остыть. Добавьте сахар и размешайте до полного растворения. Добавьте ликер Амаретто (при желании) и перемешайте.
  2. Отделите белки от желтков. Отделите белки от желтков.
  3. Взбейте желтки с сахаром Желтки с сахаром взбейте до пышной массы.
  4. Добавьте маскарпоне: Добавьте маскарпоне в желтки с сахаром и взбейте до однородной массы.
  5. Взбейте белки: Белки взбейте до стойких пиков.
  6. Соедините белки с творожной массой: Осторожно введите взбитые белки в творожную массу, чтобы сохранить ее великолепие.
  7. Сформируйте тирамису: Возьмите форму для выпечки. Смочите печенье "савоярди" в кофейную пропитку и выложите на дно формы. Нанесите слой творожного крема. Повторите слои, заканчивая слоем крема.
  8. Уберите тирамису в холодильник: Накройте тирамису пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь.
  9. Подавайте тирамису: Перед подачей щедро посыпьте тирамису какао-порошком.

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