Кролик запечений з овочами: святкова страва з ароматом Провансу
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Якщо ви хочете вразити своїх гостей ресторанною стравою — приготуйте кролика з овочами.
Ніжне, соковите м'ясо кролика, просочене ароматами овочів і спецій, — це справжня смакота, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Ця страва не лише смачна, але й корисна, адже кроляче м'ясо багате білком, вітамінами та мінералами.
Інгредієнти:
- 1 тушка кролика (приблизно 1,5 кг);
- 2 моркви;
- 2 цибулини;
- 2 стебла селери;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 ч. л. сухого чебрецю;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю;
- сіль за смаком;
- свіжа зелень (за бажанням).
Покрокова інструкція
1. Підготовка кролика:
- Тушку кролика ретельно промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками.
- Нарізати кролика на порційні шматки.
- Посолити, поперчити та посипати спеціями.
2. Обсмажування кролика:
- У глибокій сковороді розігріти оливкову олію.
- Обсмажити шматки кролика з усіх боків до золотистої скоринки.
3. Тушкування кролика з овочами:
- До обсмаженого кролика додати подрібнені цибулю, моркву та селеру.
- Тушкувати на повільному вогні протягом 30-40 хвилин, періодично помішуючи.
- Додати подрібнений часник, свіжий чебрець, сіль та перець за смаком.
- Влити трохи води (приблизно 100 мл) і тушкувати ще 15-20 хвилин, до готовності кролика.
4. Подача:
Готового кролика з овочами подавати гарячим, посипавши свіжою зеленню. На гарнір можна подати рис, картоплю або макарони.
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