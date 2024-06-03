Кролик запечений з овочами: святкова страва з ароматом Провансу

Якщо ви хочете вразити своїх гостей ресторанною стравою — приготуйте кролика з овочами.

Ніжне, соковите м'ясо кролика, просочене ароматами овочів і спецій, — це справжня смакота, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Ця страва не лише смачна, але й корисна, адже кроляче м'ясо багате білком, вітамінами та мінералами.

Інгредієнти:

1 тушка кролика (приблизно 1,5 кг);

2 моркви;

2 цибулини;

2 стебла селери;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ст. л. вершкового масла;

1 ч. л. сухого чебрецю;

1/2 ч. л. паприки;

1/4 ч. л. чорного меленого перцю;

сіль за смаком;

свіжа зелень (за бажанням).

Покрокова інструкція

1. Підготовка кролика:

Тушку кролика ретельно промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками.

Нарізати кролика на порційні шматки.

Посолити, поперчити та посипати спеціями.

2. Обсмажування кролика:

У глибокій сковороді розігріти оливкову олію.

Обсмажити шматки кролика з усіх боків до золотистої скоринки.

3. Тушкування кролика з овочами:

До обсмаженого кролика додати подрібнені цибулю, моркву та селеру.

Тушкувати на повільному вогні протягом 30-40 хвилин, періодично помішуючи.

Додати подрібнений часник, свіжий чебрець, сіль та перець за смаком.

Влити трохи води (приблизно 100 мл) і тушкувати ще 15-20 хвилин, до готовності кролика.

4. Подача:

Готового кролика з овочами подавати гарячим, посипавши свіжою зеленню. На гарнір можна подати рис, картоплю або макарони.

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