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Кролик запечений з овочами: святкова страва з ароматом Провансу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей кролик стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей кролик стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете вразити своїх гостей ресторанною стравою — приготуйте кролика з овочами.

Ніжне, соковите м'ясо кролика, просочене ароматами овочів і спецій, — це справжня смакота, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Ця страва не лише смачна, але й корисна, адже кроляче м'ясо багате білком, вітамінами та мінералами.

Інгредієнти:

  • 1 тушка кролика (приблизно 1,5 кг);
  • 2 моркви;
  • 2 цибулини;
  • 2 стебла селери;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 1 ч. л. сухого чебрецю;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1/4 ч. л. чорного меленого перцю;
  • сіль за смаком;
  • свіжа зелень (за бажанням).

Покрокова інструкція

1. Підготовка кролика:

  • Тушку кролика ретельно промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками.
  • Нарізати кролика на порційні шматки.
  • Посолити, поперчити та посипати спеціями.

2. Обсмажування кролика:

  • У глибокій сковороді розігріти оливкову олію.
  • Обсмажити шматки кролика з усіх боків до золотистої скоринки.

3. Тушкування кролика з овочами:

  • До обсмаженого кролика додати подрібнені цибулю, моркву та селеру.
  • Тушкувати на повільному вогні протягом 30-40 хвилин, періодично помішуючи.
  • Додати подрібнений часник, свіжий чебрець, сіль та перець за смаком.
  • Влити трохи води (приблизно 100 мл) і тушкувати ще 15-20 хвилин, до готовності кролика.

4. Подача:

Готового кролика з овочами подавати гарячим, посипавши свіжою зеленню. На гарнір можна подати рис, картоплю або макарони.

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