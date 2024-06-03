Кролик запеченный с овощами: праздничное блюдо с ароматом прованса

Если вы хотите поразить своих гостей ресторанным блюдом – приготовьте кролика с овощами.

Нежное, сочное мясо кролика, пропитанное ароматами овощей и специй, – это настоящая вкусняшка, которая станет украшением любого праздничного стола. Это блюдо не только вкусно, но и полезно, ведь кроличье мясо богато белком, витаминами и минералами.

Ингредиенты:

1 тушка кролика (приблизительно 1,5 кг);

2 моркови;

2 луковицы;

2 стебля сельдерея;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ч. л. сухого тимьяна;

1/2 ч. л. паприки;

1/4 ч. л. черного молотого перца;

соль по вкусу;

свежая зелень (по желанию).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка кролика:

Тушку кролика тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами.

Нарезать кролика на порционные кусочки.

Посолить, поперчить и посыпать специями.

2. Обжаривание кролика:

В глубочайшей сковороде разогреть оливковое масло.

Обжарить куски кролика со всех сторон до золотистой корочки.

3. Тушение кролика с овощами:

К обжаренному кролику добавить измельченный лук, морковь и сельдерей.

Тушить на медленном огне в течение 30-40 минут, периодически помешивая.

Добавить измельченный чеснок, свежий чабрец, соль и перец по вкусу.

Влить немного воды (примерно 100 мл) и тушить еще 15-20 минут до готовности кролика.

4. Подача:

Готового кролика с овощами подавать горячим, посыпав свежей зеленью. На гарнир можно подать рис, картофель или макароны.

Также мы рассказывали, как быстро приготовить листья на голубке. Раньше мы писали, как правильно варить филе.