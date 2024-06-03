Кролик запеченный с овощами: праздничное блюдо с ароматом прованса
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Если вы хотите поразить своих гостей ресторанным блюдом – приготовьте кролика с овощами.
Нежное, сочное мясо кролика, пропитанное ароматами овощей и специй, – это настоящая вкусняшка, которая станет украшением любого праздничного стола. Это блюдо не только вкусно, но и полезно, ведь кроличье мясо богато белком, витаминами и минералами.
Ингредиенты:
- 1 тушка кролика (приблизительно 1,5 кг);
- 2 моркови;
- 2 луковицы;
- 2 стебля сельдерея;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 ч. л. сухого тимьяна;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/4 ч. л. черного молотого перца;
- соль по вкусу;
- свежая зелень (по желанию).
Пошаговая инструкция
1. Подготовка кролика:
- Тушку кролика тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами.
- Нарезать кролика на порционные кусочки.
- Посолить, поперчить и посыпать специями.
2. Обжаривание кролика:
- В глубочайшей сковороде разогреть оливковое масло.
- Обжарить куски кролика со всех сторон до золотистой корочки.
3. Тушение кролика с овощами:
- К обжаренному кролику добавить измельченный лук, морковь и сельдерей.
- Тушить на медленном огне в течение 30-40 минут, периодически помешивая.
- Добавить измельченный чеснок, свежий чабрец, соль и перец по вкусу.
- Влить немного воды (примерно 100 мл) и тушить еще 15-20 минут до готовности кролика.
4. Подача:
Готового кролика с овощами подавать горячим, посыпав свежей зеленью. На гарнир можно подать рис, картофель или макароны.
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