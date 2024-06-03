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Кролик запеченный с овощами: праздничное блюдо с ароматом прованса

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот кролик станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Этот кролик станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите поразить своих гостей ресторанным блюдом – приготовьте кролика с овощами.

Нежное, сочное мясо кролика, пропитанное ароматами овощей и специй, – это настоящая вкусняшка, которая станет украшением любого праздничного стола. Это блюдо не только вкусно, но и полезно, ведь кроличье мясо богато белком, витаминами и минералами.

Ингредиенты:

  • 1 тушка кролика (приблизительно 1,5 кг);
  • 2 моркови;
  • 2 луковицы;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ч. л. сухого тимьяна;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца;
  • соль по вкусу;
  • свежая зелень (по желанию).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка кролика:

  • Тушку кролика тщательно промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами.
  • Нарезать кролика на порционные кусочки.
  • Посолить, поперчить и посыпать специями.

2. Обжаривание кролика:

  • В глубочайшей сковороде разогреть оливковое масло.
  • Обжарить куски кролика со всех сторон до золотистой корочки.

3. Тушение кролика с овощами:

  • К обжаренному кролику добавить измельченный лук, морковь и сельдерей.
  • Тушить на медленном огне в течение 30-40 минут, периодически помешивая.
  • Добавить измельченный чеснок, свежий чабрец, соль и перец по вкусу.
  • Влить немного воды (примерно 100 мл) и тушить еще 15-20 минут до готовности кролика.

4. Подача:

Готового кролика с овощами подавать горячим, посыпав свежей зеленью. На гарнир можно подать рис, картофель или макароны.

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