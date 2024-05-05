Навіть курка буде соковитою: як насправді потрібно варити філе

Секрети соковитості та ніжності м’яса

Ми розповідали, як приготувати смачний холодець. Тепер ділимось тонкощами приготування смачного курячого філе.

Це універсальний продукт, який можна як просто їсти, так і використовувати для приготування салатів, закусок, супів та основних страв. Проте, часто воно виходить сухим та жорстким, що псує смак та загальне враження від страви. Разом із ProstoWay розповідаємо, як приготувати ідеально відварене куряче філе.

Вибір м'яса

Віддавайте перевагу охолодженому філе, а не замороженому. Воно має більш ніжну структуру та краще зберігає смак. Якщо ж ви використовуєте заморожене філе, розморожуйте його правильно – в холодильнику, а не в мікрохвильовці або гарячій воді.

Варіння

Не заливайте філе великою кількістю води. Вода повинна лише покривати м'ясо. Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму. Накрийте каструлю кришкою, залишивши невелику щілину. Не соліть філе на початку варіння.

Ароматизація

Щоб зробити куряче філе більш ароматним та смачним, додайте у воду овочі (цибулю, моркву, селера), лаврове листя, перець горошком, зелень. Можна також додати трохи лимонного соку, який допоможе зберегти м'якість м'яса.

Час варіння

Точний час варіння залежить від товщини філе. Зазвичай воно вариться 15-20 хвилин. Перевірити готовність можна за допомогою виделки — якщо при проколюванні з м'яса виділяється прозорий сік, воно готове.

Важливо! Після варіння вимкніть вогонь, залиште філе в каструлі ще на 10-15 хвилин. Це допоможе м'ясу "дійти" та стати ще більш ніжним.

Ви можете використовувати відварене куряче філе для приготування закусок, супів, бутербродів, начинки для пиріжків та інших страв. Приміром, ми ділились рецептом смачного салату.