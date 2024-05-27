Курка по-китайськи в апельсиновому соусі: неперевершений смак за 5 хвилин

Якщо ви хочете здивувати ваших гостей та домашніх — пропонуємо вам приготувати курку по- китайськи.

Втомилися від банальних рецептів? Шукаєте нові та оригінальні смаки? Тоді цей рецепт курки по-китайськи в апельсиновому соусі – саме те, що вам потрібно! Також, пропонуємо рецепт курки, маринованої у кефірі.

Чому цей рецепт особливий?

Неповторний смак: поєднання кисло-солодкого апельсинового соусу та ніжної курячої грудки створює справжню симфонію смаків, яка не залишить вас байдужими.

поєднання кисло-солодкого апельсинового соусу та ніжної курячої грудки створює справжню симфонію смаків, яка не залишить вас байдужими. Простота приготування: незважаючи на вишуканий смак, ця страва готується дуже просто та швидко. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб порадувати себе та своїх близьких.

незважаючи на вишуканий смак, ця страва готується дуже просто та швидко. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб порадувати себе та своїх близьких. Корисність: куряча грудка – це джерело білка та інших корисних речовин, а апельсиновий соус багатий на вітаміни та мікроелементи.

Інгредієнти:

500 г курячої грудки

2 апельсини

2 ст. л. меду

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. кунжутного масла

1 зубчик часнику

1 ч. л. тертого імбиру

1 ч. л. крохмалю

Сіль та перець за смаком

Кунжут для подачі

Приготування:

Курячу грудку помити, обсушити паперовим рушником та нарізати кубиками. У мисці змішати мед, соєвий соус, кунжутне масло, подрібнений часник та тертий імбир. Додати до маринаду курячі кубики, добре перемішати та залишити маринуватися на 30 хвилин. З апельсинів вичавити сік, додати трохи цедри. Додати до апельсинового соку крохмаль, добре перемішати, щоб не було грудок. Розігріти сковороду з олією та обсмажити курячі кубики до золотистого кольору. Залити курячу грудку апельсиновим соусом, довести до кипіння та тушкувати на повільному вогні протягом 5-7 хвилин, щоб соус загус. Готову страву посипати кунжутом та подавати з гарніром з рису або овочів.

Порада:

Не бійтеся експериментувати! Додайте до страви інші овочі, такі як броколі, цвітна капуста або гриби. Ви також можете змінювати пропорції інгредієнтів, щоб знайти свій ідеальний смак.

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