Ароматний кролик у сметані з часником: традиційна українська страва
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Якщо ви хочете здивувати своїх домашніх — приготуйте ароматного кролика у сметані.
Кролик у сметані — це класична страва, яка завжди прикрасить будь-який святковий стіл. Її ніжне м'ясо, просочене ароматною сметанною підливою, не залишить байдужим жодного гурмана. Також, пропонуємо рецепт сациві.
Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом кролика у сметані, який під силу приготувати навіть кулінару-початківцю.
Інгредієнти:
- 1 тушка кролика (приблизно 1,5 кг)
- 500 мл сметани
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка борошна
- 1 столова ложка вершкового масла
- 1 лавровий лист
- 5 горошин чорного перцю
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Кролика вимийте, обсушіть паперовими рушниками і наріжте на порційні шматки.
- Цибулю наріжте кубиками, моркву — соломкою.
- У сковороді розігрійте вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте до цибулі моркву і обсмажте ще 5 хвилин.
- Додайте до овочів кролика, посоліть, поперчіть і обсмажте з усіх боків до рум'яної скоринки.
- Влийте сметану, додайте лавровий лист і чорний перець.
- Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте кролика протягом 1-1,5 години.
- За 10 хвилин до готовності додайте в тушкування борошно, розведене холодною водою.
- Готового кролика подавайте з улюбленим гарніром, наприклад, з картопляним пюре або рисом.
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