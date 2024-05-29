Ароматний кролик у сметані з часником: традиційна українська страва

Якщо ви хочете здивувати своїх домашніх — приготуйте ароматного кролика у сметані.

Кролик у сметані — це класична страва, яка завжди прикрасить будь-який святковий стіл. Її ніжне м'ясо, просочене ароматною сметанною підливою, не залишить байдужим жодного гурмана. Також, пропонуємо рецепт сациві.

Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом кролика у сметані, який під силу приготувати навіть кулінару-початківцю.

Інгредієнти:

1 тушка кролика (приблизно 1,5 кг)

500 мл сметани

2 цибулини

2 моркви

2 зубчики часнику

1 столова ложка борошна

1 столова ложка вершкового масла

1 лавровий лист

5 горошин чорного перцю

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Кролика вимийте, обсушіть паперовими рушниками і наріжте на порційні шматки. Цибулю наріжте кубиками, моркву — соломкою. У сковороді розігрійте вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте до цибулі моркву і обсмажте ще 5 хвилин. Додайте до овочів кролика, посоліть, поперчіть і обсмажте з усіх боків до рум'яної скоринки. Влийте сметану, додайте лавровий лист і чорний перець. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте кролика протягом 1-1,5 години. За 10 хвилин до готовності додайте в тушкування борошно, розведене холодною водою. Готового кролика подавайте з улюбленим гарніром, наприклад, з картопляним пюре або рисом.

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