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Ароматний кролик у сметані з часником: традиційна українська страва

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Кролик у сметані стане вашим улюбленим обідом (зображення створено за допомогою ШІ)
Кролик у сметані стане вашим улюбленим обідом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете здивувати своїх домашніх — приготуйте ароматного кролика у сметані.

Кролик у сметані — це класична страва, яка завжди прикрасить будь-який святковий стіл. Її ніжне м'ясо, просочене ароматною сметанною підливою, не залишить байдужим жодного гурмана. Також, пропонуємо рецепт сациві.

Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом кролика у сметані, який під силу приготувати навіть кулінару-початківцю.

Інгредієнти:

  • 1 тушка кролика (приблизно 1,5 кг)
  • 500 мл сметани
  • 2 цибулини
  • 2 моркви
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка борошна
  • 1 столова ложка вершкового масла
  • 1 лавровий лист
  • 5 горошин чорного перцю
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Кролика вимийте, обсушіть паперовими рушниками і наріжте на порційні шматки.
  2. Цибулю наріжте кубиками, моркву — соломкою.
  3. У сковороді розігрійте вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору.
  4. Додайте до цибулі моркву і обсмажте ще 5 хвилин.
  5. Додайте до овочів кролика, посоліть, поперчіть і обсмажте з усіх боків до рум'яної скоринки.
  6. Влийте сметану, додайте лавровий лист і чорний перець.
  7. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте кролика протягом 1-1,5 години.
  8. За 10 хвилин до готовності додайте в тушкування борошно, розведене холодною водою.
  9. Готового кролика подавайте з улюбленим гарніром, наприклад, з картопляним пюре або рисом.

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#Рецепт #їжа-Телеграф