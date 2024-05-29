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5 хвилин - і готово! Швидкий та простий рецепт гороху

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Приготування гороху можна пришвидшити (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 29 травня 2024, 10:25
Приготування гороху можна пришвидшити (зображення створено за допомогою ШІ)

Є прості та дієві методи швидкого приготування гороху.

Горох — це не лише ситний і корисний гарнір, але й основа для багатьох смачних страв: супів, салатів, оладок та інших. Проте, його приготування може здатися клопіткою справою, адже класичний рецепт передбачає замочування на ніч та тривале варіння. Не біда! Сьогодні ми поділимося секретами експрес-приготування гороху, завдяки яким ви зможете насолодитися його смаком за лічені хвилини. Також, ми пропонували рецепт холодного огіркового супу.

1. Замочування на експрес-швидкості:

Хто сказав, що замочування гороху обов'язково має тривати годинами? Замість цього, залийте його окропом і дайте постояти 15-20 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб він розбухнув і став м'яким.

2. Сода — ваш секретний помічник:

Додайте до води, в якій вариться горох, щіпку харчової соди. Це допоможе розщепити оболонку горошин і прискорити їх варіння. Не хвилюйтеся, сода не вплине на смак страви, якщо використовувати її в помірних кількостях.

3. Варіння на повільному вогні:

Не кип'ятіть горох на сильному вогні, адже це може призвести до того, що він розвариться і стане кашоподібним. Варіть його на повільному вогні протягом 20-30 хвилин, або до готовності.

4. Сіль — у фіналі:

Не соліть горох на початку варіння, адже це може зробити його жорстким. Додайте сіль за 5-10 хвилин до готовності.

5. Мультиварка — ваш друг:

Мультиварка — це чудовий спосіб швидко і легко зварити горох. Просто завантажте горох, воду та спеції в мультиварку і встановіть режим "Варка" на 20-30 хвилин.

6. Мікрохвильова піч — експрес-варіант:

Горох також можна зварити в мікрохвильовій печі. Для цього помістіть горох у миску, придатну для мікрохвильової печі, додайте трохи води і накрийте кришкою. Готуйте на високій потужності протягом 5-7 хвилин, або до готовності.

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