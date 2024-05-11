Впораєтеся за лічені хвилини: як швидко зварити горох

Тепер горох ви зварите швидко навіть без замочування

Навряд чи хтось відмовиться від тарілочки ароматного, ситного горохового супу. Єдине, що відштовхує кулінарів від його приготування — довгий час варіння гороху. Багато хто знає, для того м’якості та смаку горох потрібно довго варити чи замочувати на ніч.

Що робити, якщо хочеться приготувати суп швидко? Разом із "На пенсії" поділимося кількома кулінарними хитрощами, які допоможуть зварити горох швидко та без замочування.

Як швидко зварити горох

Хто б міг подумати, що у цьому питанні допоможе сода. Тільки тут потрібно бути обережним і додавати невелику кількість — інакше страва може мати неприємний присмак.

Потрібно просто додати невелику дрібку харчової соди в каструлю з окропом, в якій вариться горох. Усього 20 хвилин – і продукт готовий.

Якщо не хочеться додавати соду, можна скористатися наступним лайфхаком. Необхідно ретельно промитий горох відправити в каструлю з холодною водою та варити з моменту закипання 7 хвилин.

Через зазначений час необхідно додати в киплячу воду з горохом ще півсклянки або склянку холодної води й варити протягом 7 хвилин. Після цього потрібно додати інші інгредієнти й проварити суп до готовності.

Для приготування горохового пюре потрібно 20 хвилин варіння з ефектом додавання холодної води. Просто та легко горох провариться практично до пюреподібного стану.

Також горох швидко розвариться, якщо при приготуванні в каструлю додати 1-3 столові ложки масла — вершкового або соняшникового. Спробуйте — і ви більше не варитимете гороховий суп годинами.