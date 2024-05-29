5 минут – и готово! Быстрый и простой рецепт гороха

Имеются простые и действенные методы быстрого приготовления гороха.

Горох – это не только сытный и полезный гарнир, но и основа для многих вкусных блюд: супов, салатов, оладий и других. Однако его приготовление может показаться хлопотным делом, ведь классический рецепт предполагает замачивание на ночь и продолжительную варку. Не беда! Сегодня мы поделимся секретами экспресс-приготовления гороха, благодаря которым вы сможете насладиться его вкусом в считанные минуты. Также мы предлагали рецепт холодного огуречного супа.

1. Замачивание на экспресс-скорости:

Кто сказал, что замачивание гороха обязательно должно длиться часами? Вместо этого залейте его кипятком и дайте постоять 15-20 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы он разбух и стал мягким.

2. Сода – ваш секретный помощник:

Добавьте к воде, в которой варится горох, щепотку пищевой соды. Это поможет расщепить оболочку горошин и ускорить их варку. Не беспокойтесь, сода не повлияет на вкус блюда, если использовать его в умеренных количествах.

3. Варка на медленном огне:

Не кипятите горох на сильном огне, ведь это может привести к тому, что он разварится и станет кашеобразным. Варите его на медленном огне в течение 20-30 минут или до готовности.

4. Соль — в финале:

Не солите горох в начале варки, ведь это может сделать его жестким. Добавьте соль за 5-10 минут до готовности.

5. Мультиварка – ваш друг:

Мультиварка – это отличный способ быстро и легко сварить горох. Просто загрузите горох, воду и специи в мультиварку и установите режим "Варка" на 20-30 минут.

6. Микроволновая печь – экспресс-вариант:

Горох можно сварить в микроволновке. Для этого поместите горох в миску, подходящую для микроволновки, добавьте немного воды и накройте крышкой. Готовьте на высокой мощности в течение 5-7 минут или до готовности.

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