Вкусные и простые слойки с курицей и грибами: идеальное блюдо для любого случая

Такие слойки станут отличным дополнением к чаю.

Ищете идею для сытного и вкусного блюда, которое покорит сердца ваших близких? Тогда этот рецепт пикантных слоечек с курицей и грибами – именно то, что вам нужно!

Почему этот рецепт особенный?

Уникальный вкус: сочетание нежной курицы, ароматных грибов и пикантной начинки создает настоящую симфонию вкусов, которая не оставит вас равнодушными.

сочетание нежной курицы, ароматных грибов и пикантной начинки создает настоящую симфонию вкусов, которая не оставит вас равнодушными. Простота приготовления: несмотря на изысканный вкус, это блюдо готовится просто и быстро. Вам не понадобится много времени и усилий порадовать себя и своих близких.

несмотря на изысканный вкус, это блюдо готовится просто и быстро. Вам не понадобится много времени и усилий порадовать себя и своих близких. Сытость: банки с курицей и грибами – это отличная идея для обеда или ужина, ведь они не только вкусные, но и довольно сытные.

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

125 г сливочного масла

1 яйцо

1/2 ч. л. соли

2 ст. л. холодной воды

Для начинки:

400 г куриного филе

300 г шампиньонов

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

250 мл сливок

100 г твердого сыра

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Приготовить тесто: муку просеять, добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть руками в крошку. Добавить яйцо, соль и холодную воду, замесить тесто. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 30 минут. Приготовить начинку: курицу нарезать кубиками, грибы – ломтиками, лук – мелко, чеснок – измельчить. Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить чеснок и курицу, обжарить до золотистого цвета. Добавить грибы, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 10 минут. Добавить муку, хорошо перемешать и готовить в течение 1 минуты. Влить сливки, довести до кипения и тушить на медленном огне в течение 5 минут, пока соус не загустеет. Духовку разогреть до 180°C. Тесто разделить на две части. Большую часть теста раскатать в пласт толщиной 3 мм и выложить в форму для выпечки, формируя бортики. Выложить начинку на тесто. Из остального теста сделать крышку, накрыть начинку и смазать яйцом. Выпекать в течение 30-40 минут до золотистого цвета. За 10 минут до готовности посыпать пирог тертым сыром. Готовый пирог немного охладить, порезать на порционные куски и подавать.

Читайте также:

Советуем обратить внимание на рецепт венского штруделя. Также мы делились рецептом замечательного сырника на шоколадном тесте.