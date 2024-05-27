Вкусные и простые слойки с курицей и грибами: идеальное блюдо для любого случая
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Такие слойки станут отличным дополнением к чаю.
Ищете идею для сытного и вкусного блюда, которое покорит сердца ваших близких? Тогда этот рецепт пикантных слоечек с курицей и грибами – именно то, что вам нужно!
Почему этот рецепт особенный?
- Уникальный вкус: сочетание нежной курицы, ароматных грибов и пикантной начинки создает настоящую симфонию вкусов, которая не оставит вас равнодушными.
- Простота приготовления: несмотря на изысканный вкус, это блюдо готовится просто и быстро. Вам не понадобится много времени и усилий порадовать себя и своих близких.
- Сытость: банки с курицей и грибами – это отличная идея для обеда или ужина, ведь они не только вкусные, но и довольно сытные.
Ингредиенты:
- Для теста:
- 250 г муки
- 125 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. соли
- 2 ст. л. холодной воды
- Для начинки:
- 400 г куриного филе
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 250 мл сливок
- 100 г твердого сыра
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовить тесто: муку просеять, добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть руками в крошку. Добавить яйцо, соль и холодную воду, замесить тесто. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 30 минут.
- Приготовить начинку: курицу нарезать кубиками, грибы – ломтиками, лук – мелко, чеснок – измельчить.
- Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить чеснок и курицу, обжарить до золотистого цвета. Добавить грибы, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 10 минут.
- Добавить муку, хорошо перемешать и готовить в течение 1 минуты. Влить сливки, довести до кипения и тушить на медленном огне в течение 5 минут, пока соус не загустеет.
- Духовку разогреть до 180°C.
- Тесто разделить на две части. Большую часть теста раскатать в пласт толщиной 3 мм и выложить в форму для выпечки, формируя бортики.
- Выложить начинку на тесто.
- Из остального теста сделать крышку, накрыть начинку и смазать яйцом.
- Выпекать в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
- За 10 минут до готовности посыпать пирог тертым сыром.
- Готовый пирог немного охладить, порезать на порционные куски и подавать.
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