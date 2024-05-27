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Вкусные и простые слойки с курицей и грибами: идеальное блюдо для любого случая

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти слойки сожна брать на перекус (изображение создано с помощью ИИ)
Эти слойки сожна брать на перекус (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такие слойки станут отличным дополнением к чаю.

Ищете идею для сытного и вкусного блюда, которое покорит сердца ваших близких? Тогда этот рецепт пикантных слоечек с курицей и грибами – именно то, что вам нужно!

Почему этот рецепт особенный?

  • Уникальный вкус: сочетание нежной курицы, ароматных грибов и пикантной начинки создает настоящую симфонию вкусов, которая не оставит вас равнодушными.
  • Простота приготовления: несмотря на изысканный вкус, это блюдо готовится просто и быстро. Вам не понадобится много времени и усилий порадовать себя и своих близких.
  • Сытость: банки с курицей и грибами – это отличная идея для обеда или ужина, ведь они не только вкусные, но и довольно сытные.

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • 250 г муки
  • 125 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 ст. л. холодной воды
  • Для начинки:
  • 400 г куриного филе
  • 300 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 250 мл сливок
  • 100 г твердого сыра
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовить тесто: муку просеять, добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть руками в крошку. Добавить яйцо, соль и холодную воду, замесить тесто. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 30 минут.
  2. Приготовить начинку: курицу нарезать кубиками, грибы – ломтиками, лук – мелко, чеснок – измельчить.
  3. Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить чеснок и курицу, обжарить до золотистого цвета. Добавить грибы, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 10 минут.
  4. Добавить муку, хорошо перемешать и готовить в течение 1 минуты. Влить сливки, довести до кипения и тушить на медленном огне в течение 5 минут, пока соус не загустеет.
  5. Духовку разогреть до 180°C.
  6. Тесто разделить на две части. Большую часть теста раскатать в пласт толщиной 3 мм и выложить в форму для выпечки, формируя бортики.
  7. Выложить начинку на тесто.
  8. Из остального теста сделать крышку, накрыть начинку и смазать яйцом.
  9. Выпекать в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
  10. За 10 минут до готовности посыпать пирог тертым сыром.
  11. Готовый пирог немного охладить, порезать на порционные куски и подавать.

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