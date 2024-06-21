Один дешевий секретний інгредієнт зробить брауні ніжним та вологим, як в ресторані: шеф-кухарка поділилась дивним лайфхаком (відео)
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За цим рецептом брауні неможливо перепекти
Ми розповідали, як смачно приготувати кабачок. Тепер розповідаємо, як із кабачком приготувати найсмачніший шоколадний десерт. Завдяки кабачку брауні виходить вологим, і його дуже важко пересушити в духовці.
Рецептом незвичного брауні поділилась українська шеф-кухарка Вероніка Бобик у своєму кулінарному блозі. За її словами, варто спробувати хоч раз приготувати брауні так — і ви вже більше не зможете пекти цей десерт за класичним рецептом.
Інгредієнти:
- 1 середній кабачок
- 125 борошна
- 0,5 чайної ложки розчинної кави
- 0,5 чайної ложки солі
- 40 г натурального какао
- 100 г цукру
- розпушувач
- 2 яйця
- 60 г сметани
- 100 г чорного шоколаду
- 60 г олії або вершкового масла
Спосіб приготування:
- Кабачок чистимо від шкірки, натираємо на тертці. Трохи солимо, перемішуємо і залишаємо, щоб впустив сік.
- Сухі інгредієнти змішуємо разом. З’єднуємо їх до однорідності.
- Кабачкову масу відтискаємо від соку, але не повністю. Додаємо до сухих інгредієнтів.
- Вибиваємо в масу яйця, додаємо сметану. Ретельно перемішуємо масу.
- Шоколад кришимо ножем на крупну стружку. Ще раз перемішуємо та переливаємо у форму, застелену пергаментом. Випікаємо при 170-180 градусах за Цельсієм 15-20 хвилин.
Подавайте брауні так, як вам подобається — з соусом, йогуртом, свіжими фруктами чи кулькою морозива. До речі, його можна подати як десерт на Трійцю — ми розповідали, що потрібно готувати на це свято.