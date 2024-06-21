Один дешевий секретний інгредієнт зробить брауні ніжним та вологим, як в ресторані: шеф-кухарка поділилась дивним лайфхаком (відео)

За цим рецептом брауні неможливо перепекти

Ми розповідали, як смачно приготувати кабачок. Тепер розповідаємо, як із кабачком приготувати найсмачніший шоколадний десерт. Завдяки кабачку брауні виходить вологим, і його дуже важко пересушити в духовці.

Рецептом незвичного брауні поділилась українська шеф-кухарка Вероніка Бобик у своєму кулінарному блозі. За її словами, варто спробувати хоч раз приготувати брауні так — і ви вже більше не зможете пекти цей десерт за класичним рецептом.

Інгредієнти:

1 середній кабачок

125 борошна

0,5 чайної ложки розчинної кави

0,5 чайної ложки солі

40 г натурального какао

100 г цукру

розпушувач

2 яйця

60 г сметани

100 г чорного шоколаду

60 г олії або вершкового масла

Спосіб приготування:

Кабачок чистимо від шкірки, натираємо на тертці. Трохи солимо, перемішуємо і залишаємо, щоб впустив сік. Сухі інгредієнти змішуємо разом. З’єднуємо їх до однорідності. Кабачкову масу відтискаємо від соку, але не повністю. Додаємо до сухих інгредієнтів. Вибиваємо в масу яйця, додаємо сметану. Ретельно перемішуємо масу. Шоколад кришимо ножем на крупну стружку. Ще раз перемішуємо та переливаємо у форму, застелену пергаментом. Випікаємо при 170-180 градусах за Цельсієм 15-20 хвилин.

Подавайте брауні так, як вам подобається — з соусом, йогуртом, свіжими фруктами чи кулькою морозива. До речі, його можна подати як десерт на Трійцю — ми розповідали, що потрібно готувати на це свято.