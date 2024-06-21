Рус

Один дешевий секретний інгредієнт зробить брауні ніжним та вологим, як в ресторані: шеф-кухарка поділилась дивним лайфхаком (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Десерт виходить ніжним і дуже вологим
Десерт виходить ніжним і дуже вологим. Фото shuba.life

За цим рецептом брауні неможливо перепекти

Ми розповідали, як смачно приготувати кабачок. Тепер розповідаємо, як із кабачком приготувати найсмачніший шоколадний десерт. Завдяки кабачку брауні виходить вологим, і його дуже важко пересушити в духовці.

Рецептом незвичного брауні поділилась українська шеф-кухарка Вероніка Бобик у своєму кулінарному блозі. За її словами, варто спробувати хоч раз приготувати брауні так — і ви вже більше не зможете пекти цей десерт за класичним рецептом.

Інгредієнти:

  • 1 середній кабачок
  • 125 борошна
  • 0,5 чайної ложки розчинної кави
  • 0,5 чайної ложки солі
  • 40 г натурального какао
  • 100 г цукру
  • розпушувач
  • 2 яйця
  • 60 г сметани
  • 100 г чорного шоколаду
  • 60 г олії або вершкового масла

Спосіб приготування:

  1. Кабачок чистимо від шкірки, натираємо на тертці. Трохи солимо, перемішуємо і залишаємо, щоб впустив сік.
  2. Сухі інгредієнти змішуємо разом. З’єднуємо їх до однорідності.
  3. Кабачкову масу відтискаємо від соку, але не повністю. Додаємо до сухих інгредієнтів.
  4. Вибиваємо в масу яйця, додаємо сметану. Ретельно перемішуємо масу.
  5. Шоколад кришимо ножем на крупну стружку. Ще раз перемішуємо та переливаємо у форму, застелену пергаментом. Випікаємо при 170-180 градусах за Цельсієм 15-20 хвилин.

Подавайте брауні так, як вам подобається — з соусом, йогуртом, свіжими фруктами чи кулькою морозива. До речі, його можна подати як десерт на Трійцю — ми розповідали, що потрібно готувати на це свято.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Шоколад #Десерт #Брауні