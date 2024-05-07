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Досить просто смажити печінку тільки з цибулею: з неї вийдуть фантастичні оладки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайні оладки з печінки
Незвичайні оладки з печінки. Фото napensii.ua

Оладки вийдуть ніжними та соковитими

Звикли смажити печінку тільки з цибулею, максимум — додавати цей продукт у різні салати ? Тоді цей рецепт вас точно здивує.

Річ у тім, що разом з "На пенсії" ми приготуємо з печінки… соковиті, ніжні та м’які оладки. Ви не встигнете озирнутися, як вони зникнуть зі столу. Їхній головний плюс у тому, що для приготування вам не знадобиться ні кефір, ні кисле молоко, ні ряжанка, а печінку можна брати будь-яку – курячу, яловичу чи свинячу.

Як приготувати оладки з печінки

Інгредієнти:

  • 500 г печінки;
  • 1 велика цибулина;
  • 1 куряче яйце;
  • 3 ст. л. борошна;
  • 1 ст. л. сметани;
  • 1\2 ч. л. солі;
  • на кінчику ножа солі;
  • два зубчики часнику.

Спосіб приготування:

  1. Печінку ретельно миємо та подрібнюємо за допомогою блендера.
  2. Цибулю та часник чистимо і подрібнюємо. Відправляємо овочі до печінки та все ретельно перемішуємо.
  3. В отриману масу додаємо яйце, сметану та соду. Солимо і знову перемішуємо.
  4. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо оладки та обсмажуємо їх з двох сторін до повної готовності.
  5. Для соковитості можна відправити оладки в сотейник чи каструлю, додати трохи води та пропарити 7-8 хвилин.

Подаємо готові оладки з печінки з домашньою сметаною. Близьким точно сподобається.

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