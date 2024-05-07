Досить просто смажити печінку тільки з цибулею: з неї вийдуть фантастичні оладки

Оладки вийдуть ніжними та соковитими

Звикли смажити печінку тільки з цибулею, максимум — додавати цей продукт у різні салати ? Тоді цей рецепт вас точно здивує.

Річ у тім, що разом з "На пенсії" ми приготуємо з печінки… соковиті, ніжні та м’які оладки. Ви не встигнете озирнутися, як вони зникнуть зі столу. Їхній головний плюс у тому, що для приготування вам не знадобиться ні кефір, ні кисле молоко, ні ряжанка, а печінку можна брати будь-яку – курячу, яловичу чи свинячу.

Як приготувати оладки з печінки

Інгредієнти:

500 г печінки;

1 велика цибулина;

1 куряче яйце;

3 ст. л. борошна;

1 ст. л. сметани;

1\2 ч. л. солі;

на кінчику ножа солі;

два зубчики часнику.

Спосіб приготування:

Печінку ретельно миємо та подрібнюємо за допомогою блендера. Цибулю та часник чистимо і подрібнюємо. Відправляємо овочі до печінки та все ретельно перемішуємо. В отриману масу додаємо яйце, сметану та соду. Солимо і знову перемішуємо. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо оладки та обсмажуємо їх з двох сторін до повної готовності. Для соковитості можна відправити оладки в сотейник чи каструлю, додати трохи води та пропарити 7-8 хвилин.

Подаємо готові оладки з печінки з домашньою сметаною. Близьким точно сподобається.