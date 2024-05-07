Досить просто смажити печінку тільки з цибулею: з неї вийдуть фантастичні оладки
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Оладки вийдуть ніжними та соковитими
Звикли смажити печінку тільки з цибулею, максимум — додавати цей продукт у різні салати ? Тоді цей рецепт вас точно здивує.
Річ у тім, що разом з "На пенсії" ми приготуємо з печінки… соковиті, ніжні та м’які оладки. Ви не встигнете озирнутися, як вони зникнуть зі столу. Їхній головний плюс у тому, що для приготування вам не знадобиться ні кефір, ні кисле молоко, ні ряжанка, а печінку можна брати будь-яку – курячу, яловичу чи свинячу.
Як приготувати оладки з печінки
Інгредієнти:
- 500 г печінки;
- 1 велика цибулина;
- 1 куряче яйце;
- 3 ст. л. борошна;
- 1 ст. л. сметани;
- 1\2 ч. л. солі;
- на кінчику ножа солі;
- два зубчики часнику.
Спосіб приготування:
- Печінку ретельно миємо та подрібнюємо за допомогою блендера.
- Цибулю та часник чистимо і подрібнюємо. Відправляємо овочі до печінки та все ретельно перемішуємо.
- В отриману масу додаємо яйце, сметану та соду. Солимо і знову перемішуємо.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо оладки та обсмажуємо їх з двох сторін до повної готовності.
- Для соковитості можна відправити оладки в сотейник чи каструлю, додати трохи води та пропарити 7-8 хвилин.
Подаємо готові оладки з печінки з домашньою сметаною. Близьким точно сподобається.