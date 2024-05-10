Така кількість яєць буде ідеальною: оладки вийдуть пишними та апетитними

Такі оладки приготує навіть новачок

Оладки є чудовим варіантом сніданку чи перекусу. Їх готують з бананами або тертим яблуком, експериментують додаючи какао, а оладки з сиром можуть стати чудовим доповненням до супу чи замінити хліб.

У декого оладки виходять з першого разу, а хтось ніяк не може знайти рецепт, аби випічка вийшла пишною та не прилипала до сковорідки. "Телеграф" розповідає про ідеальні пропорції приготування оладок.

Секрети приготування пишних оладок

Так, перш за все потрібно приготувати тісто необхідної консистенції. Варто запам'ятати просту формулу: на 500 мл кефіру достатньо всього одного яйця. Якщо кількість кефіру збільшується, то і кількість яєць збільшується відповідно. Проте, якщо кефіру менше, все одно потрібно брати одне яйце. Консистенція тіста повинна бути немов густа сметана – тоді випічка не прилипатиме до сковорідки.

Окрім цього важливо, щоб сковорідка була добре розігріта перед початком смаження. Це допоможе оладкам стати пухкими і золотистими.

Також не варто замішувати тісто занадто довго, оскільки це може призвести до розчинення глютену в борошні та зробити оладки жорсткими. Змішуйте інгредієнти лише до того моменту, коли вони об'єднаються, але не довше.

Не потрібно занадто часто перевертати оладки – так вони можуть нерівномірно пропектися. Дозвольте їм підрум'янитися з одного боку перед тим, як їх перевернути.

Раніше ми писали, як приготувати оладки з печінки. Їхній головний плюс у тому, що для приготування вам не знадобиться ні кефір, ні кисле молоко, ні ряжанка, а печінку можна брати будь-яку – курячу, яловичу чи свинячу.